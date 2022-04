Previziunea lui Bill Gates: miliardarul spune că ne-a avertizat despre pandemie încă din 2015. Ce trebuie să facem în viitor

Bill Gates a ținut un discurs cheie la conferința TED 2022 și a făcut referire la discursul său din 2015, în care a avertizat că o pandemie se arată la orizont și noi nu suntem pregătiți pentru aceasta.

Acum, Gates a spus că speră că actuala criză COVID-19 ne va face să acordăm mai multă atenție sfatului său despre cum să prevenim o altă pandemie care să provoace ravagii similare în societate.

„Când am fost pe această scenă în 2015, am fost unul dintre mulți oameni care au spus că nu suntem pregătiți și că trebuie să ne pregătim. Nu am făcut-o”, a spus Gates. „Discursul a fost, de fapt, urmărit de o mulțime de oameni, dar 90% din vizualizări au fost după ce a fost prea târziu”.