Prețurile la energie și carburant sunt doar vârful piramidei: scumpirile la alimente ne vor ”costa mai scump”

De la începutul invaziei din Ucraina, s-a amplificat o criză energetică pe care Europa încerca de mult timp să o combată, într-o formă sau alta. Aceeași criză energetică ce este vinovată de creșterea agresivă a inflației, se resimte acum și la rafturile cu alimente din magazine.

Scumpirile la alimente s-au accelerat foarte mult în ultimele câteva luni, iar o analiză Bloomberg atrage atenția asupra variațiilor exacte care se întâlnesc în diferite colțuri ale Europei. La Brioche Pasquie, o firmă de patiserie din Franța, fiecare chiflă care iese din cuptor costă acum cu cel puțin 50% mai mult pentru a fi produsă. Pe lângă scumpirile la ouă, unt și zahăr, facturile la energie sunt doar cireașa de pe tort care lovesc atât fermierii, cât și producătorii de alimente, semipreparate și finite.

Prețurile la mâncare, într-o spirală îngrijorătoare

„Este un efect de domino care are legătură cu faptul că noi am fost loviţi de o creştere semnificativă a preţurilor la energie. Trebuie să încercăm să ne majorăm şi noi preţurile către retaileri şi, din păcate, asta se transferă asupra consumatorilor”, spune Ryan Peters, director la fabrica pe care firma Brioche Pasquier UK Ltd. o are la Milton Keynes, în apropiere de Londra.

Energia joacă un rol mai important decât ai crede în producția alimentelor și, implicit, reprezintă un procent relevant din prețul final de achiziție. În contextul în care invazia Ucrainei a avut un impact semnificativ și asupra unor produse de bază, precum grâu și uleiuri vegetale, chiar și după reducerea penuriei, costurile mari la energie își vor face în continuare simțite efectele în piață. Rămâne să vedem dezastrul care ne așteaptă la iarnă.

„Fie că este vorba de prăjirea cafelei sau producţia de zahăr din sfeclă, până acum companiile au vorbit numai de creşterea preţurilor la materiile prime. Cred că ce este mai rău abia urmează odată cu creșterea preţurilor la energie. Iarna aceasta va fi un moment dificil şi, cel mai probabil, costurile de procesare vor creşte”, susţine Kona Haque, director de cercetare la traderul de materii prime ED&F Man.

„Sectorul agricol a fost lovit în mod special de majorarea preţurilor la energie şi alte inputuri provocate de invazia rusească din Ucraina şi sancţiunile aferente. Continuăm să lucrăm în strânsă legătură cu statele membre pentru a ne asigura că măsuri naţionale de sprijin pot fi introduse la timp şi în mod coordonat şi eficient”, a declarat comisarul european pentru Concurenţă, Margrethe Vestager.