Președintele Consiliului Județean Iași, Costel Alexe, inculpat într-un dosar DNA

Costel Alexe are noi probleme cu legea. DNA l-a inculpat pe fostul ministru al Mediului și președinte al Consiliului Județean Iași, într-un dosar în care acesta este acuzat de infracțiunea de abuz în serviciu în formă continuată.

DNA Iași a hotărât marți după amiază, 10 mai 2022, punerea în mișcare a acțiunii penale față de:

Costel Alexe a profitat de poziția de președinte al Consiliului Județean Iași și a decis detașarea lui Corneliu Baba de pe funcția de consilier IA în cadrul Compartimentului Cabinetului Președintelui Consiliului Județean Iași, pe funcția de manager (director) interimar al Școlii Populare de Arte „Titel Popovici” Iași.

De altfel, Baba ar fi fost numit peun termen limitat, fără concurs, pe funcția de consilier IA în cadrul Compartimentului Cabinetului Președintelui Consiliului Județean Iași. În aceeași zi ar fi fost detașat pe funcția de manager interimar al Școlii Populare de Arte „Titel Popovici” Iași. Toată schimbare ar fi produs un prejudiciu bugetelor Consiliului Județean Iași și Școlii Populare de Arte „Titel Popovici” Iași suma totală de 86.153 lei.

„Sunt nevinovat și am convigerea că voi demonstra acest lucru în instanță, dar, în acest moment, consider că este un gest de onoare să mă autosuspend din funcția de președinte al PNL Iași. Partidul Național Liberal a susținut permanent lupta împotriva corupției prin toate măsurile pe care le-a luat nu doar de când este la guvernare, ci și când a fost partid în opoziție. Și eu personal am susținut lupta împotriva corupției, am promovat integritatea în activitatea mea politică și așa voi proceda și de acum înainte”, a declarat Alexe, în primă instanță.