Cristian Popescu Piedone, declarații la ieșirea din DNA. Ce calitate are în dosar: „Nu sunt fugar”

Primarul Sectorului 5 al Capitalei, Cristian Popescu Piedone, a fost reținut, vineri dimineaţă, de către Direcția Națională Anticorupție pe Aeroportul Otopeni, în timp ce se pregătea să plece în vacanţă cu familia sa. Politicianul a fost dus la sediul DNA pentru audieri. La ieșirea din parchet, acesta a făcut declarații. De asemenea, Daniel Florea, fostul edil al Sectorului 5, dă explicații în acelaşi dosar în care este vizat Piedone.

Cristian Popescu Piedone a povestit, după ce a fost audiat la sediul DNA într-un dosar de corupție, că a fost săltat de polițiști de pe Aeroportul Internațional Henri Coandă deoarece, potrivit spuselor sale, anchetatorilor le-a fost teamă că vrea să fugă din țară. Actualul primar al Sectorului 5 a dezvăluit că Daniel Florea a fost denunțătorul în acest dosar.

Imediat ce a ajuns la sediul DNA, fostul primar al Sectorului 5, Daniel Florea, a făcut o scurtă declarație: „Vă dau toate detaliile când ies, vă rog să mă lăsaţi să îmi fac datoria de cetăţean. Trebuie să dau declaraţii înainte, după acea vorbim. Contractul de salubrizare la Sectorul 5 nu se putea decât cu firma primăriei, care avea exclusivitate acolo, altceva nu ştiu să vă spun. Vă dau declaraţii după ce ies”.

Între timp, Piedone a ieșit de la audieri, explicând de ce a fost ridicat de pe aeroport și adus în fața procurorilor anticorupție.

„Am urcat în avion, avionul a stat 15 minute după care a golit tot avionul că este o alertă cu bombă. Am făcut un control la controlul de rutină și am așteptat să fim din nou urcați în autobuz. Înainte să mă urc în autobuz, a venit un polițist și m-a întrebat dacă vreau să-l urmez. Am ajuns la sediul Poliției de Frontieră din cadrul Aeroportului Otopeni și mi s-a adus la cunoștință că am un mandat de aducere în calitate de suspect într-un dosar din 2021. M-am urcat în mașină și am venit la sediul DNA. Mi s-a adus la cunoștință calitatea de suspect, cauza dosarului”, a explicat Piedone, care a adăugat că nu a dat nicio declarație la parchet.