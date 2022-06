Povestea neștiută a filmului Moromeții, cu Victor Rebengiuc. „Cum să doarmă pe prispă? Dar ce? Suntem troglodiţi?”

Producția lui Stere Gulea reprezintă una dintre cele mai importante filme ale cinematografiei românești. Cu toate acestea, puțini știu povestea filmului Moromeții.

Chiar dacă scenaristul peliculelor „Mihai Viteazul” și „Setea” s-a opus realizării acestui film, el a ajuns pe marile ecrane datorită intervenției ocupantei Cabinetului 2 care se ocupa și de aprobarea producțiilor anuale ale cinematografiei românești.

Chiar dacă romanul lui Marin Preda s-a bucurat de o imensă popularitate, acesta a fost ecranizat abia în anii ‘80. Până înainte să moară, autorul și-a exprimat temerile cu privire la o eventuală ecranizare a „Moromeților”.

În anul 1976, Marin Preda s-a lăsat convins, însă cu greu, să accepte ca „Marele Singuratic”, un alt roman în completarea „Moromeților” să fie adus pe marile ecrane. Chiar dacă scenariul a fost scris chiar de el, filmul lui Iulian Mihu i-a înșelat așteptările, având premiera în data de 26 septembrie 1977.

Stere Gulea este cel care, la acea vreme, îl cunoștea pe Marin Preda cu ajutorul lui Toma Caragiu.

După patru ani de la moartea lui Marin Preda, Gulea le propune celor cu poziții înalte din cinematografie să ecranizeze primul volum al romanului, însă după propriul scenariu. Producție a debutat în luna ianuarie a anului 1985, însă a fost oprită la sfârșitul următoarei luni de către Suzana Gâdea, președintele Consiliului Culturii și Educației Socialiste.

Aceasta a motivat că „nu toţi membrii comisiei cinematografice care au citit scenariul au depus referatele cu opţiunea pentru scenariu”, după cum se arată într-o notă a Securității. Pe de altă parte, într-o notă neoficială apărea că „realizarea filmului «Moromeţii» a fost oprită datorită intervenţiilor scriitorului Titus Popovici, nemulţumit de faptul că se realizează un film după romanul lui Marin Preda, în regia şi scenariul lui Stere Gulea”.

Regizorul Stere Gulea a afirmat că scenariul filmului a fost acceptat însă cu eforturi mari și cu mult scandal. Foarte multe persoane nu doreau realizarea acestei pelicule, iar unul dintre ei era Titus Popovici, un concurent al lui Marin Preda.

Acest romancier era, de asemenea, membru al Comitetului Central, având foarte multă influență. Cu toate acestea, șansa a venit din partea Elenei Ceaușescu fiind cea responsabilă de ideologie. Regizorul Gulea explică faptul că „în toată incultura ei, o fi auzit și ea de „Moromeții” așa că a zis: «Păi să-l facem p-ăsta»”.

Premiera filmului a avut loc în data de 28 septembrie 1987, fiind urmărită de 2.239.554 de spectatori în toate cinematografele din țară. În cele din urmă, filmările au fost reluate în vara lui 1985, în satul Talpa-Ogrăzile din județul Teleorman.

Cu toate că regizorul dorea ca pelicula să se filmeze în locul unde se petrecea acțiunea romanului, în Siliștea-Gumești, din cauza schimbărilor care au avut loc în ultimii ani, satul descris de Marin Preda nu mai semăna cu realitatea.

Nici distribuția nu a fost una ușoară de dus. În trecut, Marin Preda afirma că în rolul lui Ilie Moromete l-ar vedea pe Florin Piersic, însă Stere Gulea l-a ales pe Gheorghe Dinică. Acesta din urmă a refuzat rolul, deși inițial îl acceptase. Regizorul s-a hotărât să îi ofere acest rol lui Victor Rebengiuc.

„Poate Dinică l-ar fi abordat altfel pe Ilie Moromete, cu o ironie mai acidă. Însă şi pentru Rebengiuc au început problemele. M-am dus cu ei, timp de două săptămâni, să facem repetiţii în decor, la ţară. Să-i obişnuiesc. Toţi erau orăşeni, habar n-aveau. Când i-am pus să se descalţe şi să umble prin ţărână, mergeau ca pe ouă. Şi condiţiile de locuit erau foarte proaste. În hotelul de la Alexandria te mâncau ţânţarii, de mâncare nu găseai nimic – poate un parizer prăjit la restaurant!

Într-o dimineaţă, când ne duceam spre sat, Victor mi-a spus că renunţă la rol. Am fost oarecum şocat şi nu am avut nici o reacţie pe moment. Am lăsat echipa la Talpa, am venit la Bucureşti şi am avut o discuţie cu Leopoldina Bălănuţă, cu care Victor lucrase la Teatrul Mic. După vreo două-trei zile, Poldi m-a sunat şi mi-a zis: «Stere, am vorbit cu Victor şi cred că o să te sune el», ceea ce s-a şi întâmplat. Victor era deja atunci un mare actor. Se gândea: «Oare mă fac de râs?». Spaima actorului de rol e arhicunoscută”, a povestit Gulea.