A luptat cu Mihai Viteazu și a înființat o colonie în America: povestea lui John Smith

John Smith a fost un personaj interesant care a reușit să creeze o legătură între istoria românilor și cea a americanilor.

Acesta a luptat alături de Mihai Viteazu, iar câțiva ani mai târziu s-a îndrăgostit de celebra Pocahontas.

Totuși să începem cu începutul. Acesta s-a născut în 1580 în Anglia, iar la doar 16 ani, rămas orfan de tată a decis să își caute norocul peste mări și țări.

După ce a luptat sub blazon francez, John Smith s-a înrolat în armata habsburgică, unde a ajuns căpitan de cavalerie. Detașamentul său a luptat sub comanda lui Mihai Viteazul în 1600 și 1601. Apoi, după moartea lui Mihai Viteazul, John Smith a luptat sub comanda voievodului Radu Șerban împotriva voievozilor frați Ieremia și Simion Movilă, susținuți de Imperiul Otoman și de Polonia.

John Smith a dovedit o vitejie neobișnuită împotriva turcilor. Într-o bătălie, singur împotriva a trei adversari, i-a învins și i-a decapitat. Pentru curaj, a fost înnobilat de principele Transilvaniei, Sigismund Bathory.

Din Târgoviște în Jamestown

S-a implicat în planurile Londrei de a fonda o colonie în America de Nord. Drept urmare, în decembrie 1606, s-a îmbarcat pe o navă care pleca peste Oceanul Atlantic. A ajuns în conflict cu căpitanul navei și era pe punctul de a fi executat, însă, atunci când au debarcat, ofițerii navei au desigilat actele semnate de Regele James Stuart și au văzut că tocmai John Smith fusese numit la conducerea noii colonii. În onoarea regelui, John Smith a numit prima așezare englezească din Lumea Nouă Jamestown.

Primii ani ai coloniei au fost plini de greutăți. Mulți coloniști au murit de foame și de boli. Însă au continuat să sosească noi coloniști, iar Jamestown a înflorit. John Smith a pornit în expediții de explorare, iar într-una dintre ele a fost capturat de indienii Powhatans. A scăpat nevătămat datorită unei povești de dragoste cu fiica șefului de trib, Pocahontas. Datorită lor, relațiile dintre coloniști și nativii nord-americani au devenit excelente.

Din 1616, a început să publice lucrări despre America de Nord.

A murit în Anglia, în 1631. Pe mormântul său este reprezentat blazonul oferit de Sigismund Bathory, care înfățișează trei capete de turci.