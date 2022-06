Ana Aslan și invidia Elenei Ceaușescu: românca târâtă prin tribunale, după ce a făcut “elixirul vieții” pentru președinții lumii

Ana Aslan este femeia care reprezintă o importantă figură în istorie, fiind și cea care a descoperit „elixirul vieții”, pe baza muncii depuse de-a lungul anilor. Cu toate acestea, succesul ei i-a trezit invidia Elenei Ceaușescu.

Pe aeroportul Otopeni, ieșirea din țară are loc trecând printre produsele „Made in RomaniaMade in Romania”, secțiune unde sunt depozitate și produse Gerovital H3, fiind cee ce reprezintă „elixirul tinereții” dezvoltat de către Ana Aslan.

Dintre cei care au beneficiat de acest tratament minune se numără Josip Broz Tito, Charlie Chaplin, Mao Zedong, Pablo Picasso, J.F. Kennedy, Winston Churchill. Yasser Arafat și nu numai. Gerovital H3 reprezintă un medicament conceput de către Ana Aslan.

„Regele Arabiei Saudite, Mareşalul de Gaulle, regele Marocului, Mareşalul Tito, Mareşalul Fanco, Miguel Asturias, Somerset Maugham, Indira Ghandi, preşedintele Suharto, din ceea ce ştiu eu, şi au fost mai mulţi, Caludia Cardinale, Salvador Dali, de la care primise o dedicaţie pe prima pagină a unei cărţi, un Don Quijote…”, declara fosta asistentă a Anei Aslan, Dr. Theodora Poli Bărbulescu, pentru Digi24.

Cei cu dare de mână alegeau să trimită avionul personal pentru a o aduce pe Ana Aslan chiar la ei acasă. Fosta asistentă a mai menționat că Onasis a fost pacientul acesteia, trimițând avionul după ea, zburând până pe insula Scorpio.

Aceasta a urmat cursurile Facultății de Medicină din București în perioada 1915-1922, iar apoi a devenit profesor titular de clinică medicală în cadrul Facultății de Medicină din Timișoara în perioada 1945-1949. Tot ea este unul dintre pionierii gerontologiei medicale mondiale.

Ana Aslan a cunoscut un succes care i-a atras invidia Elenei Ceaușescu

De-a lungul timpului, a indicat măsuri de organizare cu privire la stimularea activităților persoanelor de vârsta a treia. Dr. Ana Aslan a fost cea care a descoperit acțiuni terapeutice de tip biotrofic ale procainei prin tratament care se întinde pe o perioadă mare de timp, însă administrat în doze mici.

Gerovital H3 este un produs original românesc și totodată primul medicament care are drept scop principal întârzierea procesului de îmbătrânire, fiind elaborat între 1946-1956. Cu toate că la început a fost privită cu scepticism, teoria recunoscutului medic se dovedește a fi una foarte valoroasă.

În anul 1956, Gerovital este prezentat întregii lumi în cadrul Congresului Therapiewoche de la Karlsruhe, iar mai apoi la Congresul European de Gerontologie de la Basel. Dr. Ana Aslan a fost și cea care a înființat și a condus primul Institut de Geriatrie din lume, la Otopeni.

Cu toate că și-a dedicat întreaga viață descoperirilor din acest domeniu și muncea 12 ore zilnic, Ana Aslan a avut grijă să țină viața privată departe de presă. Aceasta nu a avut copii și nici nu a fost căsătorită, iar cei apropiați menționau că nu a avut o familie din cauza muncii asiduue depuse.

Tratamentul Anei Aslan producea venituri anuale de 17 milioane de dolari în comunism. Cu toate că beneficia de un real succes, Elena Ceaușescu o invidia pe aceasta. Pe baza faptului că a ajutat mai multe familii înstărite, medicul a avut de-a face cu procese intentate de partidul comunist.

În anul 1978 i s-a cerut să achite suma de 1,5 milioane de lei, bani care reprezentau taxele de spitalizare pe care nu le-a perceput bătrânilor și săracilor. După aceea, vreme de șapte ani a fost târâtă prin procese, fiind achitată chiar cu 5 luni înainte să moară.