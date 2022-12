Postarea pe Facebook care s-a lăsat cu amendă de 40.000 de lei, în România: alternativa este închisoarea

Ar fi trebuit să nu posteze pe Facebook, rețelele de socializare, după cum ai aflat probabil până la această oră, nu sunt pentru toată lumea. Nu de alta, dar tocmai a fost sancționat cu o amendă penală de 40.000 de lei, iar alternativa este închisoarea, dacă nu reușește să facă rost de bani.

Daniel Gheorghe Rusu este deputat al României din partea partidului AUR, dar această poziție nu-i conferă imunitate în fața legilor țării. Din acest motiv, are șanse mari să ajungă la închisoare dacă nu reușește să strângă 40.000 de lei în următoarea perioadă pentru a-și plăti amenda rezultată dintr-o postare pe Facebook. Ca referință, conform tribunalului, postarea cu pricina s-a încadrat la ”săvârșirea infracțiunii de compromitere a intereselor justiției”.

Greșeala de pe Facebook care îl poate duce după gratii

Deputatul AUR a postat pe Facebook informații dintr-o anchetă penală aflată în desfășurare. Deși a crezut că acelea sunt informații de interes public, iar pentru unii chiar au fost, realitatea este că gestul este pur și simplu ilegal, iar tribunalul a decis că este nevoit să plătească o amendă de 40.000 de lei. Din păcate, nu are acești bani.

Tribunalul București a transmis Camerei Deputaților o adresă oficială prin care anunță că, în cazul în care ”inculpatul” nu achită datoria, pedeapsa de amendă poate fi înlocuită cu închisoarea, conform Știrile ProTV.

Este important de reținut că, la momentul de față, Daniel Gheorghe Rusu nu mai este afiliat niciunui grup politic. Din această poziție, le-a explicat jurnaliștilor că nu are bani să achite amenda și se gândește să facă un credit ca să-și poată acoperi datoria în fața statului român.

”Nu am încotro. Vă dați seama că nu… n-aș vrea să fac închisoare pentru că am arătat adevărul cetățenilor.”, a insistat deputatul. ”Acuma, având în vedere că există această prevedere în Codul Penal, trebuie să-mi asum și să recunosc că am greșit. Mi se pare, într-adevăr, o pedeapsă foarte aspră, pentru că fapta mea nu a produs niciun prejudiciu. Mai mult de atât, s-a clasat fapta, că nu exista acea faptă..”, a adăugat el când a fost întrebat de un jurnalist dacă este de părere, la momentul de față, că a greșit cu acea postare pe Facebook.

Singura șansă ca să nu ajungă la închisoare este să solicite plata eșalonată a amenzii. ”Am făcut o solicitare prin avocata mea, prin care am solicitat, conform codului de procedură penală, până la 2 ani, dacă instanța găsește clemență în acest caz, poate să îmi eșaloneze această plată. În caz contrar, nu-ș știu, va trebui să fac un credit, ceva..”, a concluzionat Gheorghe Rusu.