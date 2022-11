Codul Rutier, modificat, din nou: ajungi direct la închisoare. Toți șoferii trebuie să știe legea, greșelile din trafic

Duminică s-a celebrat Ziua Internațională a Comemorării Victimelor Accidentelor Rutiere. Cu această ocazie, a fost făcut public un nou proiect legislativ care vizează toți șoferii din România. Modificările te pot duce direct la închisoare.

Senatorul PSD Robert Cazanciuc a dezvăluit cel mai nou proiect al său pentru modificarea Codului Rutier. Dacă va deveni lege, șoferii care se urcă la volan fără să aibă dreptul de a conduce și provoacă accidente rutiere mortale, ajung direct la închisoare.

Codul Rutier 2023, modificările planificate pentru toți șoferii

„Cu alte cuvinte, toți cei care cred că pot conduce un autovehicul fără permis, băuți sau drogați trebuie să știe că vor merge direct la închisoare în situația în care vor produce un accident rutier soldat cu victime”, a atras atenția social-democratul vizavi de proiectul de modificare a Codului Rutier pe care îl are în vedere.

„Legea Anastasia și filosofia care ucide. România ocupa, în anul 2021, pentru al cincilea an consecutiv, primul loc în Europa la numărul de morți în accidente rutiere. 1.779 de decese în total. Una dintre cauze o reprezintă consumul de alcool sau de substanțe interzise, pe lângă neglijență sau calitatea infrastructurii rutiere. În anul 2019, am demarat o inițiativă de modificare a legislației penale astfel încât niciun șofer băut, drogat sau fără permis care a produs un accident mortal să nu mai poată scăpa de pedeapsa cu închisoarea.

Datele furnizate de Poliția Română și de Ministerul Justiției arată o realitate sumbră: 20.000 de persoane trimise în fața instanțelor de judecată în fiecare an pentru conducere fără permis, sub influența drogurilor sau băuturilor alcoolice. Tot în fiecare an își pierd viața sau sunt rănite grav, în accidente produse de cei care conduc fără permis, băuți sau drogați, aproximativ 500 de persoane. În Capitală, cel puțin, în luna iulie, au fost descoperiți la volan mai mulți șoferi drogați decât băuți.

Din rațiuni politice absurde și în mod sfidător la adresa interesului general al societății de a proteja în mod real viața și de a pune capăt carnajului de pe șosele României, inclusiv prin pedepse foarte aspre care să aibă un rol preventiv profund inhibitor, inițiativa a fost respinsă de camera decizională pentru că «vine în contradicție cu filosofia actuală a Codului penal»”, a scris Robert Cazanciuc, duminică pe Facebook, potrivit News.ro.

„Astăzi, de Ziua Internațională a Comemorării Victimelor Accidentelor Rutiere, anunț public că voi relua inițiativa pentru modificarea legii împotriva șoferilor care se urcă la volan fără să aibă dreptul de a conduce și provoacă accidente rutiere mortale. Cu alte cuvinte, toți cei care cred că pot conduce un autovehicul fără permis, băuți sau drogați trebuie să știe că vor merge direct la închisoare în situația în care vor produce un accident rutier soldat cu victime.

O inițiativă în memoria lui Ciprian, Ion, Gheorghe, Alexandru și a celor 100 de persoane care au pierit pe șosele din data de 8 iunie 2021(momentul votului de respingere din Camera Deputaților) și până astăzi, din cauza unor „șoferi” inconștienți. În memoria Anastasiei, fetița care anul acesta, chiar de Ziua Copilului, la doar 4 ani, a fost spulberată de un șofer fără permis , într-o goană nebună prin localitate. N.B. Numele Anastasia provine din cuvântul grecesc „anastas” care înseamnă renaștere (sau înviere). Pentru că morții de pe șosele nu vor învia, această inițiativă va renaște pentru a-i proteja pe cei dragi.”, a concluzionat senatorul pe pagina personală de Facebook.