Portul din Berdiansk a luat foc. Nu se știe dacă trupele ruse au lovit un depozit de combustibil VIDEO

Portul din Berdiansk este în flăcări în această dimineață, neștiindu-se deocamdată dacă a fost lovită o navă rusească sau dacă armata rusă a aruncat în aer rezervoarele de combustibil, transmite Nexta. Majoritatea incendiilor din apropierea fostei centrale nucleare de la Cernobîl au fost stinse, în vreme ce orașul-port Mariupol este devastat după aproape o lună de război. Mai multe detalii, în continuare.

„Portul din Berdiansk este în flăcări“, au transmis în această dimineață jurnaliștii ucraineni de la Nexta, pe Twitter. Aceștia au precizat că momentan nu se știe dacă a fost lovită o navă rusească ori dacă invadatorii ruși au aruncat în aer rezervoarele de combustibil în portul orașului aflat la aproximativ 75 km nord-vest de Mariupol.

Potrivit Nexta, cel mai probabil, ocupanții ruși au aruncat în aer rezervoarele de combustibil: „Ni se spune că nave ruseşti au lovit portul Berdyansk. Aşteptăm confirmarea oficială sau infirmarea“.

Jurnaliștii ucraineni au mai transmis că, potrivit ministrului interimar al Protecţiei Mediului şi Resurselor Naturale din Ucraina, Ruslan Sileţ, majoritatea incendiilor din zona centralei nucleare de la Cernobîl au fost stinse. În ultima perioadă, peste 30 de incendii au izbucnit în apropierea centralei.

Michael Horowitz, analist geopolitic şi de securitate la institutul Le Beck, spune că Rusia a început recent să folosească portul Berdiansk pentru a descărca echipament militar. Berdiansk este un oraş din regiunea Zaporojie din sud-estul Ucrainei. Amintim că, pe 4 martie, în urma luptelor declanșate de Rusia, centrala nucleară Zaporojie, cea mai mare din Europa, a luat foc.

— NEXTA (@nexta_tv) March 24, 2022

We are told that #Russian ships have been hit in the port of #Berdyansk. We are waiting for official confirmation or denial. pic.twitter.com/9mRmkm2FNu

— NEXTA (@nexta_tv) March 24, 2022