Pixar îți pregătește o nouă animație interesantă: ce știm, până acum, despre Elemental

Pixar pare să aibă la orizont o nouă surpriză pentru fanii animațiilor sale, așadar a anunțat când vei putea vedea Elemental în cinematografe. Se pare că nu mai ai chiar atât de mult de așteptat.

Noul film de animație de la Pixar, Elemental, va putea fi văzut în 2023, la jumătatea anului. Desigur, această dată poate părea îndepărtată, însă până atunci te poți delecta cu alte producții.

De altfel, compania nu a stat degeaba, în ultima perioadă: a lansat recent Turning Red, în martie, și va lansa prequelul Toy Story Lightyear luna viitoare. Fiind unul dintre cele mai apreciate studiouri de animație din lume, Pixar a bătut multe recorduri, în ultimii ani, reușind să combine de minune animația bine realizată, din punct de vedere tehnic, cu povești menite să-ți ajungă la suflet.

Pixar speră să domine lumea animației, în 2023, cu Elemental

Anunțul lansării Elemental este însoțit de o mostră de artă conceptuală din filmul de animație care dezvăluie schițe ale personajelor făcute din foc și apă. Filmul va fi cea de-a 27-a lansare a studioului Pixar și va fi regizat de Peter Sohn, responsabil, de asemenea, pentru The Good Dinosaur, din 2015.

În proiect este implicată și producătoarea Denise Ream, care a lucrat la The Good Dinosaur cu Sohn, dar și la Cars 2, în 2011. The Good Dinosaur a primit, la vremea respectivă, recenzii mixte, fiind umbrit de Inside Out, lansat la începutul aceluiași an.

Acestea fiind spuse, Elemental ar putea fi șansa lui Sohn de a primi recunoașterea pe care o așteaptă, mai ales că este singurul titlu ce va fi lansat de companie în 2023, din câte știm până în prezent.

Elemental va fi lansat în cinematografe în data de 16 iunie 2023 și are, astfel, toate șansele pentru a cuceri ceremonia de decernare a premiilor Oscar, din 2023. Dacă acest lucru se va întâmpla, Pixar va avea ocazia să se revanșeze după ce a pierdut în fața Disney, în 2022.