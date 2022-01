Peter Dinklage acuză Disney de dublu standard: ce a spus actorul din Game of Thrones despre „Alba ca Zăpada”

Peter Dinklage, cunoscut pentru rolul său memorabil din serialul fenomen „Game of Thrones”, a comentat viitoarea producție a cunoscutei povești „Alba ca Zăpada” („Snow White”) pe care Disney o are în plan, cât de curând.

Disney a anunțat, relativ recent, că va readuce în prim-plan povestea Albei ca Zăpada și a celor șapte pitici, într-o nouă ecranizare. Ba mai mult, compania a ținut să menționeze că noua producție va respecta, atât cât se poate, normele „politically correctness-ului”, cel agreat ca standard, în zilele noastre. Drept dovadă, gigantul vrea ca rolul Albei ca Zăpada să fie jucat Rachel Zegler (cunoscută publicului din „West Side Story”), ceea ce ar îndepărta personajul de originile sale inițiale, extrem de „albe”. În plus, rolul mamei vitrege ar putea fi jucat de Gal Gadot.

Ce părere are Peter Dinklage despre noua producție „Alba ca Zăpada”

Invitat la podcast-ul „WTF with Marc Maron”, Peter Dinklage a comentat noile standarde ce vor fi aplicate de Disney în „Snow White”. Cu toate că nu are nimic împotriva faptului că Alba ca Zăpada va fi jucată de o actriță ce nu corespunde variantei inițiale, actorul a menționat că gigantul pare să practice dublul standard, atunci când vorbim despre politically correctness.

„Nu vreau să jignesc pe nimeni, dar am fost puțin luat prin surprindere când au anunțat (n.r. Disney) că vor să dea rolul principal din Alba ca Zăpada unei actrițe de origine sud-americană. Cu toate astea, spui povestea Albei ca Zăpada și a celor șapte pitici. Ce se întâmplă aici? Pentru mine, toată treaba asta nu are niciun sens. Pretinzi că ești progresiv într-o anumită direcție, dar încă spui povestea celor șapte pitici care trăiesc într-o peșteră. Ce naiba? Toată dragostea și respectul meu pentru actrița din rolul principal, însă și pentru toți oamenii din producție care cred că ceea ce fac ei este bine, dar ce facem aici?”, a spus star-ul din „Game of Thrones”, Peter Dinklage, în podcast-ul menționat anterior.