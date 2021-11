Albă ca Zăpada se întoarce: Gal Gadot a fost aleasă de Disney să joace în noul film

Gal Gadot va fi întruchiparea Reginei cea Rea în filmul „Snow White and the Seven Dwarves”, o nouă producție a studioului Disney a basmului Albă ca Zăpada.

Deadline a anunțat că actrița Gal Gadot se va alătura distribuţiei acestui film, în care actriţa de origine hispanică Rachel Zegler va fi Albă ca Zăpada.

Zegler şi Gadot sunt principalele nume ale acestui film regizat de Marc Webb şi care se încadrează în strategia Disney de a recrea clasicele sale filme de animaţie în filme live-action.

Albă ca Zăpada a inspirat și alte versiuni mai moderne, precum filmul „Mirror Mirror” din 2012, cu Julia Roberts şi Lily Collins sau „Snow White and the Huntsman” lansat în 2012, cu Kristen Stewart.

O nouă ecranizare

Rolul Albei ca Zăpada consolidează cariera actriţei Rachel Zegler, care debutează la Hollywood cu rolul Mariei, în noua versiune a musicalului „West Side Story” în regia lui Steven Spielberg, care va avea premiera în decembrie.

Gal Gadot, una dintre actriţele cel mai bine cotate de la Hollywood graţie rolurilor sale din „Wonder Woman” din 2017 şi „Wonder Woman 1984” din 2020, va putea fi văzută săptămâna viitoare pe Netflix în „Red Notice”, o comedie de acţiune în care mai joacă Dwayne Johnson şi Ryan Reynolds.

Printre proiectele sale viitoare figurează un nou film despre regina Cleopatra, regizat de Patty Jenkins, care a realizat şi cele două filme despre Wonder Woman.

Filmografia lui Webb include titluri precum comedia romantică, „500 Days of Summer” din 2009, în care joacă Joseph Gordon-Levitt şi Zooey Deschanel sau superproducţiile cu eroi ca „The Amazing Spider-Man” din 2012 şi „The Amazing Spider-Man 2” din 2014, ai căror protagonişti sunt Andrew Garfield şi Emma Stone.

„Snow White and the Seven Dwarfs” desenul din 1937, adaptare a basmului Albă ca Zăpada al fraţilor Grimm, a fost primul lungmetraj de animaţie al studioului Disney iar cu trecerea timpului a devenit un film cult în istoria animaţiei.