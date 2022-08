Peste 10.000 de hectare de teren, disponibile pentru achiziție, de la statul român: cum pui mâna pe pământ

Autoritățile române, prin intermediul Agenției Domeniilor Statului (ADS), urmează să scoată la licitație între 10 și 12 mii de hectare de teren agricol. Este prima oară în aproximativ 2 ani când are loc o astfel de vânzare.

În cazul în care ți-ai dorit de mult timp să pui mâna pe un teren agricol de dimensiuni generoase, Agenția Domeniilor Statului a publicat primele detalii referitoare la o licitație iminentă pentru o suprafață între 10 și 12 mii de hectare. În mod previzibil, terenurile nu sunt toate în același loc, ci în mai multe regiuni ale țării. Este important de reținut că vorbim de regiuni unde suprafețele sunt libere de contract. Această mențiune este importantă, pentru că statul obișnuiește să mai închirieze suprafețe mari de terenuri.

Oferta de vânzare terenuri de la statul român

”Suprafețele vor fi în toate zonele țării, acolo unde terenurile sunt libere de contract. Unele nu au fost adjudecate în anii anteriori și nu s-a mai făcut nimic, adică noi încercăm să le scoatem la licitație după doi ani. Sunt undeva 10.000-12.000 de hectare pe care le avem în vedere, care treptat-treptat reintră pe procedură de licitație”, a declarat George Sava pentru Agrointeligența. Sava este directorul general adjunct al Agenției Domeniilor Statului.

Terenurile scoase la licitație fac parte din mai multe categorii agricole. ”Nu sunt numai suprafețe arabile, sunt terenuri de diverse categorii. Avem prima dată terenuri arabile, avem vii, livezi, avem terenurile neproductive, pentru că sunt drumuri sau canal. În momentul în care demarăm licitația noi scoatem terenurile pe care le avem libere de contract. Sunt și suprafețe forestiere pentru că au fost și împădurite la un moment dat. Dar vom încerca cumva în primă vară să le putem da împreună, adică unde este terenul arabil trebuie să iei și zona de drum agricol să zicem. Dacă nu vom reuși, probabil, după aceea vom decide să le dăm pe categorii”, a mai explicat șeful ADS.

Licitația pentru terenurile oferite de statul român prin intermediul ADS va avea loc săptămâna viitoare, fără să fi fost anunțată o dată exactă. Din acest motiv, cel mai bine este să urmărești site-ul instituției dacă ești interesat de subiect.

”Cam săptămâna viitoare vom anunța. Noi am făcut deja o broșură cu 10 pași pe care trebuie să îi respecte fermierii și chiar au fost foarte interesați de ce va urma. Cert este că noi ne-am grăbit cât am putut cu procedurile și aprobările de care am avut nevoie astfel încât fermierii care participă la licitație și iau terenurile în arendă să poată începe, în cazul celor agricole, lucrările pentru campania agricolă, adică să poată pune deja ceva pe ele”, a concluzionat George Sava.