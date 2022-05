Perspective sumbre! Războiul din Ucraina ar putea dura între 5 și 10 ani. Declarațiile făcute de un general rus

Apar declarații îngrijorătoare din partea Rusiei. General-colonelul Vladimir Șamanov, poreclit „măcelarul Ceceniei”, dar și alți reprezentanți spun că războiul din Ucraina ar putea dura între cinci și zece ani.

Oficialul rus a transmis presei că în Ucraina s-au păstrat multe universități militare înființate în perioada sovietică, câte una pentru aproape fiecare regiune, lucru care a permis țării să păstreze o „bază pentru renașterea armatei”.

Acesta spune că „demilitarizarea” țării vecine în paralel cu „denazificarea” ei ar putea dura de la 5 până la 10 ani.

De altfel, Șamanov, a participat și la invadarea Georgiei în 2008, fiind comandantul trupelor din Abhazia. Șamanov a fost premiat pentru acțiunile sale cu funcția de comandant al Forțelor Aeropurtate ale Rusiei, el comandând ramura de elită a forțelor armate ruse până în 2016, când s-a retras din serviciul activ. Atunci acesta a fost numit deputat al Dumei de Stat, camera inferioară a parlamentului de la Moscova, pe listele partidului Rusia Unită al președintelui Vladimir Putin.

Luna trecută, oficialul rus a declarat la un post de televiziune, că în loc de negocieri cu Ucraina, Rusia să îi elimine pe președintele Volodimir Zelenski și pe membrii cabinetului său printr-o lovitură aeriană.

