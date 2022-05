Volodimir Zelenski, mesaj ironic la adresa tentativelor rușilor de a îl asasina. Ce plan are Ucraina, dacă se va întâmpla

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a supraviețuit unor tentative repetate de asasinare, în special în primele zile ale războiului, când Rusia plănuia să cucerească rapid țara și să instaleze un guvern marionetă la Kiev. Șeful statului ucrainean a spus că orice persoană s-ar teme când află că Moscova a încercat să-l ucidă de mai multe ori.

Volodimir Zelenski a supraviețuit planului Rusiei de a-l asasina. Mercenari ai grupului Wagner (susținut de Kremlin) și forțele speciale cecene au încercat să-l asasineze pe președintele ucrainean. Gruparea din Kiev a suferit pierderi în timpul încercărilor și se spune că ar fi fost alarmată de cât de exact au anticipat ucrainenii mișcările. O sursă apropiată grupului a spus că a fost „îngrijorător” cât de bine informată pare să fie echipa de securitate a lui Zelenski.

Secretarul Consiliului pentru Securitate Naţională şi Apărare al Ucrainei, Aleksei Danilov, a dezvăluit că reprezentanţi ai FSB (Serviciul Federal de Securitate al Rusiei) au oferit informaţii despre cecenii trimişi în Ucraina, care au ajutat la eliminarea grupului.

Liderul de la Kiev a făcut o glumă despre încercările lui Putin de a-l asasina, însă a afirmat că Ucraina are un plan în eventualitatea în care rușii vor reuși lichidarea sa. Într-un interviu acordat pentru Axios, Zelenski a spus că tentativele repetate ale Rusiei de a-l omorî îi amintesc de faimosul film „Ziua cârtiței” (1993), în care Bill Murray a jucat rolul principal.

Președintele Zelenski a subliniat, în cadrul unei intervenții prin apel video, la Forumul Economic Mondial de la Davos, că Ucraina este o republică semiprezidențială și că guvernul de la Kiev are mai multe opțiuni în cazul asasinării sale sau a altui lider din conducerea țării.

„Conform legislației noastre, există cineva care să guverneze statul. Noi, premierul și președintele Parlamentului, am fost pregătiți și împărțiți. Avem o republică semiprezidențială. Am înțeles că, dacă ar exista o pierdere, vom fi pregătiți pentru acest proces. Am împărțit Cabinetul în două părți, pentru ca țara să fie protejată chiar și de astfel de rezultate”, a explicat liderul ucrainean.

În opinia sa, rușii au investit „atât de mult efort, atât de multă energie și bani”, încât este gata să-i ajute. „Dar dimineața mă trezesc de fiecare dată. Prin urmare, o tratez filozofic”, a punctat Zelenski. Totuși, posibilitatea asasinării sale rămâne o amenințare zilnică.

