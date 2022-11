Pentru prima dată, miniștrii de Externe din NATO se reunesc la București. Antony Blinken a ajuns în România

Începe reuniunea miniștrilor Afacerilor Externe din țările membre NATO, la București. Este primul nivel de eveniment înalt al Alianței Nord-Atlantice într-un stat de pe Flancul Estic, după ce Rusia a început invazia în Ucraina. Bogdan Aurescu, ministrul de Externe, găzduiește evenimente.

Reuniune importantă a membrilor NATO la București

Update 19 noiembrie, ora 11.40. Șeful NATO a vorbit despre războiul din Ucraina și felul în care NATO va apăra țara.

„Miniştrii Afacerilor Externe din ţările NATO se reunesc în Bucureşti, în timp ce războiul Rusiei împotriva Ucrainei are loc la graniţa cu România şi subminează ordinea internaţională bazată pe reguli. Este un moment critic pentru securitatea noastră şi transmitem un mesaj important: NATO este aici, NATO este vigilentă şi este pregătită să apere fiecare centimetru de teritoriu aliat”, a afirmat Stoltenberg.

Soltenberg a vorbit despre creşterea prezenţei militare în România.

„NATO şi aliaţii nu fac parte din conflictul din Ucraina, dar punem la dispoziţie, într-o manieră fără precedent, sprijin Ucrainei, deoarece Ucraina este o naţiune care are dreptul de a se apăra, drept înscris în Carta ONU”, a transmis Jens Stoltenberg.

De la aderarea României la NATO, reuniunea miniștrilor de Externe din țările membre NATO este primul eveniment de acest tip care se întâmplă în țara noastră și a doua reuniune formală aliată după Summitul de la București din 2008.

Este prima reuniune NATO de nivel înalt după Summitul de la Madrid, care a avut loc la finalul lunii iunie 2022. Acest eveniment marchează o etapă esențială în operaționalizarea noului Concept Strategic al Alianței.

Secretarul de stat al SUA, Antony J. Blinken, a ajuns în România. Acesta va participa la reuniunea miniștrilor de externe ai NATO. Evenimentul, condus de șeful NATO, Jens Stoltenberg, are loc la Palatul Parlamentului din centrul Bucureștiului.

Reuniunea, găzduită pentru prima dată de România, „se va concentra pe războiul Rusiei împotriva Ucrainei, pe implementarea noului concept strategic al NATO, pe securitatea energetică, pe protecția infrastructurii critice și pe eforturile NATO de a construi capacități și de a întări rezistența în Bosnia și Herțegovina, Georgia și Moldova”, a precizat Ambasada SUA la București.

Blinken a ajuns în România

În plus, secretarul de stat Blinken și premierul român Nicolae Ciucă vor vizita expoziția „We, the People: 25 Years of Strategic Partnership”, un eseu fotografic tematic care explorează relațiile diplomatice, de securitate, economice și culturale dintre poporul român și cel american.

Miniștrii de externe ai celor 30 de aliați din NATO se întâlnesc la București în perioada 29-30 noiembrie pentru ultima reuniune ministerială din acest an. Aceste tipuri de reuniuni au loc de obicei la Bruxelles, dar, având în vedere că se speră că restricțiile de călătorie impuse de coronavirus sunt de domeniul trecutului, NATO a decis să organizeze cel puțin o reuniune pe an în alte orașe din cadrul alianței. Anul trecut, capitala Letoniei, Riga, i-a găzduit pe miniștrii de externe.

Nu este o coincidență faptul că o reuniune ministerială are loc din nou într-o țară membră de pe flancul estic al alianței. Dincolo de discuțiile importante ale reuniunii, organizarea acesteia la București transmite un mesaj clar: NATO este foarte prezentă într-o regiune apropiată de războiul din Ucraina.