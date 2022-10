NATO, alertă către țările membre despre „Arma Apocalipsei”. Ce este și când ar putea Putin să o mobilizeze

NATO a trimis o alertă de informații către țările sale membre, avertizând asupra mobilizării submarinului nuclear rusesc numit ‘K-329 Belgorod’, care transportă racheta nucleară Poseidon, cunoscută și sub numele de „Arma Apocalipsei”, potrivit ziarului italian ‘La Repubblica’.

NATO, avertisment către țările membre

Acest submarin a fost lansat la apă în luna iulie, iar acum ar fi scufundat în apele arctice după posibila sa implicare în sabotarea gazoductului Nord Stream, potrivit mai multor surse neoficiale.

NATO se teme că misiunea submarinului rus este acum de a testa supertorpila Poseidon, un proiectil de 24 de metri capabil să transporte un focos nuclear de aproximativ două megatone și una dintre cele șase arme strategice rusești nou dezvoltate, anunțate de președintele rus Vladimir Putin la 1 martie 2018.

Această torpilă nucleară are capacitatea de a se deplasa până la 10.000 de kilometri sub apă și de a exploda apoi în apropierea coastei pentru a provoca un tsunami radioactiv.

Ce poate face submarinul

‘Belgorod’ are 184 de metri lungime și 15 metri lățime și se poate deplasa cu aproximativ 60 de kilometri pe oră sub apă. Se crede că submarinul poate petrece până la 120 de zile sub apă fără a fi nevoit să revină la suprafață.

Pe de altă parte, un expert britanic în domeniul apărării susține că exploziile de pe gazoductul Nord Stream 2 au fost provocate de un vehicul subacvatic rusesc fără pilot.

Potrivit The Times, atacul a fost „probabil premeditat și planificat” de Rusia, iar ceea ce a fost folosit pentru a-l realiza a fost un vehicul subacvatic fără pilot (UUV) cu capacitate explozivă aruncat în mare cu săptămâni sau luni înainte de detonări.