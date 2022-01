Peacemaker e gata de lansare: la ce să ne așteptăm de la noua producție

În cazul în care vă întrebați cum arată noua echipă DCEU a lui John Cena, cel mai recent teaser pentru „Peacemaker” vă răspunde la întrebare. Din câte se poate vedea până acum, în centrul atenției sunt aduse personajele Emilia Harcourt și Leota Adebayo. Ne putem aștepta și la alte surprize, evident.

Noul teaser, aferent „Peacemaker”, ne dezvăluie echipa completă DCEU, a lui John Cena, la o distanță destul de scurtă față de prima sa apariție în „The Suicide Squad”, vara trecută. „Peacemaker” pare acum pregătit de propriul spin-off și speră să devină unul dintre preferatele fanilor acestei nișe.

Producția va avea premiera pe HBO Max, săptămâna viitoare, și va continua, într-o oarecare măsură, ideea din „The Suicide Squad”, peliculă la sfârșitul căreia personajul lui Cena este aproape ucis.

Într-o scenă post-credite, putem observa, totuși, că Peacemaker nu numai că a supraviețuit, însă mai apoi a fost recrutat rapid de Amanda Waller, Emilia Harcourt (Jennifer Holland) și John Economos (Steve Agee).

Peacemaker va fi lansat pe HBO Max

Peacemaker urmează să fie lansat pe HBO Max, iar acțiunea se concentrează în jurul personajului principal (al cărui nume real este Christopher Smith). Acesta se alătură unei alte echipe, cu scopul de a duce la bun sfârșit o misiune diferită. Noua echipă are în componența sa nume cunoscute deja fanilor „Suicide Squad”: liderul echipei, Clemson Murn (Chukwudi Iwuji), Vigilante (Freddie Stroma), dar și nou-venita Leota Adebayo (Danielle Brooks, din „Orange is the New Black”).

De asemenea, scenariul îl va include și pe tatăl personajului principal, Auggie Smith (Robert Patrick), despre care creatorul serialului, James Gunn, a declarat că urma să fie un personaj negativ. Deoarece „Peacemaker” este doar primul dintre multele proiecte DC pe care Gunn le are în lucru, fanii se pot aștepta la multe alte surprize, în cele 8 episoade plănuite.

Teaser-ul poate fi urmărit pe Twitter, aici.

Peacemaker va debuta, pe HBO Max, în data de 13 ianuarie.