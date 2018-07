Noutăți de la Netflix: noul Orange is the New Black are primul trailer

Amatorii de Netflix se pregătesc de lansarea celui mai nou sezon din Orange is the New Black. Este vorba de sezonul șase și tocmai a beneficiat de primul trailer.

Netflix trece printr-o perioadă foarte profitabilă și se bucură în continuare de o creștere constantă a numărului de abonați. Aceste beneficii sunt derivate mai ales din calitatea conținutului original oferit pe platforma de streaming. Printre primele seriale exclusive care au ajuns online pe Netflix se numără House of Cards și Orange is the New Black.

Faptul că sezonul șase din OITNB va avea avea premiera înainte de finele acestei luni te ajută să apreciezi cu precizie destul de mare momentul în care serviciul de streaming a început să facă investiții importante în filme și seriale originale.

În teorie, noile sezoane din House of Cards și Orange is the New Black ar fi trebuit să aibă premiera la date apropiate. Din cauza scandalului cu Kevin Spacey și reinventarea ultimului sezon în jurul personajului lui Robin Wright, respectiva premieră este programată pentru o dată abstractă din această toamnă. Pe de altă parte, fanii OITNB se vor bucura de noul sezon pe 27 iulie 2018. Va fi vorba un total de 13 episoade.

Povestea noului sezon este una mai complicată decât de obicei, având în vedere cum s-a încheiat sezonul cinci. Femeile din penitenciarul Litchfield vor fi mutate într-o închisoare de maximă securitate, după ce apogeul rebeliunii din sezonul anterior a fost distrugerea în mare parte a închisorii.

În noul lor mediu, personajele tale preferate trebuie să se adapteze atât la noile condiții de trai și la noii colegi, cât și la presiunea din partea autorităților care încearcă să stabilească un vinovat pentru evenimentele din Litchfield.

Deși Netflix nu pare să mai aibă la fel de multă nevoie de un show precum Orange is the New Black în 2018, foarte mulți sunt curioși de modul în care evoluează unul dintre primele seriale produse in-house de americani.