Orașul Herson, în criză de alimente și medicamente, din cauza invaziei ruse. Trupele au tras în ucraineni care protestau pașnic

Este a 27-a zi de război în Ucraina, iar situația în principalele orașe atacate de ruși se înrăutățește de la un moment la altul. În Herson, un oraș din sudul Ucrainei, port fluvio-maritim pe Nipru, locuitorii au rămas fără amilente și medicamente. Sute de mii de ucraineni duc o luptă grea pentru a avea acces la provizii, orașul aflându-se sub ocupație rusă de la începutul invaziei. Veștile proaste nu se opresc însă aici, având în vedere că trupele ruse au deschis focul împotriva unui protest pașnic.

Sute de mii de oameni din Herson au rămas fără mâncare și medicamente, a anunțat marți Ministerul ucrainean de Externe. Aproximativ 300.000 de persoane din orașul ocupat de trupele ruse încă de la începutul invaziei luptă pentru a avea acces la alimente și provizii medicale.

Herson, localizat în sudul Ucrainei, a fost capturat de armata rusă în primele zile ale lunii martie, fiind, de atunci, scena a numeroase proteste ale populației locale împotriva trupelor de ocupație.

Situația este critică și în orașul-port Mariupol, pe care invadatorii încearcă de aproape o lună să îl cucerească, unde locuitorii au rămas fără apă caldă, fără curent electric și fără canalizare, în vreme ce alimentele și apa se epuizează rapid.

În Herson, situația începe să devină o criză umanitară asemănătoare cu cea din Mariupol, oraș izolat de ajutorul umanitar și bombardat aproape constant de armata lui Putin.

Ieri, în Herson au apărut imagini cu soldați ruși care par să tragă asupra protestatarilor ucraineni aflați în piața principală a orașului.

La rândul său, ziaristul Wall Street Journal, Yaroslav Trofimov, a încărcat pe Twitter un videoclip în care apar oameni răniți. Imaginile nu au putut fi verificate din surse independente.

Conform unor martori citați de Le Monde, soldații ruși au scris „ZSU (forțele armate ale Ucrainei) asasinii copiilor din Donbass“ pe monumentul victimelor din Maidan.

Antenție, imagini violente!

Blood on the main square of Kherson. Looks like Russian occupation forces opened fire at a peaceful protest, after dispersing previous ones by shooting in the air and throwing flash-bangs. pic.twitter.com/PdGjoEvEQF

— Yaroslav Trofimov (@yarotrof) March 21, 2022