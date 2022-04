”Operațiunea specială” a Rusiei se mută în spațiu: sateliții Starlink ai lui Elon Musk, primii vizați

Rețeaua de sateliți Starlink a funcționat ca o mană cerească pentru Ucraina, care a rămas fără internet în urma invaziei de către Rusia. Din păcate, autoritățile ruse au venit cu o amenințarea cât se poate de clară la adresa sateliților lui Elon Musk, după scufundarea crucișătorului Moskva.

Deși este un plan destul de dificil de materializat, războiul din Ucraina s-ar putea muta în spațiu, dacă amenințările lui Dimitri Medvedev vor deveni realitate. Nu de alta, dar acesta a anunțat pe parcursul weekendului că o operațiune specială în spațiu este cât se poate de probabilă, pentru desființa sateliții lui Elon Musk.

russia is starting a space war! Medvedev announced a task is given to destroy @elonmusk Starlink satellites in a document by „United Russia”. It says that firing on the Moskva was done with the help of Starlinks.

website: https://t.co/uQ1LO9qc27 #UkraineUnderAttack pic.twitter.com/ijzgB3yO0m

— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) April 16, 2022