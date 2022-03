Oamenii din mai multe orașe europene ies în stradă pentru Ucraina: „Opriți-l pe Putin!”

În timp ce ofensiva rusă asupra orașului portuar Mariupol a fost reluată sâmbătă după-amiază în sud-vestul Ucrainei, zeci de mii de protestatari au mărșăluit în toată Franța. În ciuda rezistenței înverșunate a ucrainenilor de a contracara invazia rusă, este clar că fălcile ascuțite ale ursului se închid pe zi ce trece mai mult asupra țării cu 44 de milioane de locuitori.

Ziua de sâmbătă a fost marcată de reluarea ofensivei în Mariupol după scurtul armistițiu negociat pentru a permite evacuarea civililor, potrivit LeFigaro.

La 2.500 de kilometri distanță, în Franța, nu mai puțin de 44.000 de manifestanți s-au adunat pe parcursul zilei în mai multe orașe mari pentru a-și arăta sprijinul față de ucraineni, mulți dintre ei trăind în chinuri în ultimele 10 zile. Numai la Paris, 16.000 de persoane s-au adunat în Place de la République, potrivit cifrelor de la sediul poliției.

Numărul de steaguri galbene și albastre care flutură în aer sau acoperă spatele demonstranților este nenumărabil. Imnul național ucrainean a fost intonat de mai multe ori, în timp ce sloganuri care cereau încetarea luptelor sau denunțau poziția președintelui rus Vladimir Putin erau repetate cu glas tare. „Putin criminal”, „Solidaritate cu Ucraina”, se auzea. Mesajele au fost scandate în franceză, ucraineană, dar și în rusă.

THREAD – 10 jours après l’invasion russe de l’ #Ukraine , nouvelle manifestation à Paris pour dire non à la guerre et soutenir le peuple ukrainien. Pour @LeFigaro je vais suivre le cortège qui s’élancera de la place de la #République à 15h. pic.twitter.com/gkQE8ZQEmp

Cele trei naționalități s-au topit în mulțime, formând o imensă maree umană bicoloră care se deplasa încet spre Place de la Bastille, la câteva sute de metri distanță. Au fost prezenți numeroși copii, studenți și persoane în vârstă, unii în cârje și chiar în scaune cu rotile. Acesta a fost cazul lui Bénédicte, în vârstă de 84 de ani, care venise împreună cu soțul ei, Dan.

„Această perioadă este înspăimântătoare, îți vine să plângi. Am cunoscut războiul, încă îmi amintesc sirenele din Paris și orele petrecute așteptând în pivnițe. Orele întunecate pe care le credeam în spatele nostru pentru totdeauna. Este groaznic să văd că se întâmplă din nou”, spune Dan, cu vocea tremurândă.

Deasupra capului său, bărbatul în vârstă de 40 de ani ține un semn „No Fly Zone”, cu referire la cererea președintelui ucrainean Volodimir Zelenski adresată NATO de a împiedica avioanele rusești să survoleze țara sa. „Să spunem că vrem să salvăm vieți fără să intervenim și fără să instituim o No Fly Zone este cinic. Nu-i putem lăsa pe ruși să continue să bombardeze în mod liber civili fără a lua măsuri”, a spus el.

Cocoțat pe o mică platformă, un protestatar ucrainean insistă că inamicul nu este Rusia, ci președintele acesteia.

„Nu am crezut în democrație în țara mea, am părăsit-o pentru Franța. Dar acum o săptămână am vrut să o regăsesc pentru a o reconstrui, împreună cu toți patrioții ucraineni. Astăzi nu este un război între Rusia și Ucraina, ci între tiran și lumea civilizată, democrație și libertate”, a spus ea, invitându-i pe ruși să se ridice împotriva lui Vladimir Putin.