O nouă companie aeriană românească, gata de „decolare”: unde vei putea zbura cu aceasta

Cinci investitori români au pus bazele unei noi companii aeriene, ce va „decola” (la propriu, dar și la figurat) în primăvara acestui an.

Compania aeriană AirConnect își va începe activitatea în luna mai 2022 și va opera zboruri interne, între anumite orașe din țara noastră. Mai mult, va bifa și zona charter-urilor, în țări ca Turcia, Bulgaria, Grecia și Muntenegru, pentru început.

Compania aeriană AirConnect a fost înfiinţată de Tudor Constantinescu, împreună cu alți patru investitori români

Cei cinci investitori au experiență în domenii cheie ce au legătură directă cu activitatea companiilor aeriene: handling la sol, tour operatori, ori chiar mentenanţă. Compania este condusă de Dorin Ivaşcu, cel care deține funcţia de Preşedinte al Consiliului de Administrare. Din consiliul de conducere fac parte, de asemenea, Alexandru Mărginean (proprietar şi managing partner al tour operatorului Karpaten), Florin Necula (proprietar şi managing partner al Ras Technic), Cosmin Pop (proprietar şi asociat director al unui holding imobiliar) și Tudor Constantinescu, care a lucrat înainte ca director comercial în cadrul Blue Air şi Animawings.

Conform a ceea ce știm, AirConect are, momentul de față, un capital de 1 milion de euro, cu o investiție de 4 milioane de euro, bani din care s-au cumpărat avionelele și cu ajutorul cărora s-au făcut investiţii în sisteme IT şi gestiune, plus alte cheltuieli de training al personalului de bord.

Întreaga floră AirConnect va fi formată din avioane ATR 72 – 600. Potrivit reprezentanților firmei, acesta este un „avion perfect potrivit pentru a acoperi destinaţii interne şi internaţionale la distanţe mici”.

„Cred că raţiunea proiectului are de-a face cu însăşi situaţia din România. Este greu de crezut, dar azi, de la Oradea la Constanţa se fac peste 12 ore cu mijloacele de transport terestru, iar această rută nu este decât un exemplu. În contextul actual, bineînţeles respectând cerinţele legale în vigoare, se pot opera zboruri comerciale şi pasagerii pot călători fără probleme. Credem că situaţii similare cu vara anului 2020 nu vom mai întâlni prea curând şi asta ne facem să privim cu încredere spre viitor”, a spus Tudor Constantinescu, directorul general al AirConnect, într-un interviu acordat Business Magazin.