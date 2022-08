O bucată de scoarță terestră veche de patru miliarde de ani se află sub Australia de Vest: ce au descoperit cercetătorii

Adânc sub Australia, oamenii de știință au folosit lasere ultrafine pentru a dezvălui o bucată de dimensiunea Irlandei din scoarța Pământului, care ar putea avea o vechime de până la patru miliarde de ani. Iată ce a dezvăluit bucata de scoarță terestră.

Având în vedere că planeta noastră este estimată la o vechime de 4,5 miliarde de ani, această descoperire ar putea oferi câteva perspective asupra forțelor tectonice foarte timpurii de curbare a Pământului care au contribuit la modelarea învelișului exterior stâncos al suprafeței planetei noastre.

După cum se arată în Terra Nova, cercetătorii de la Universitatea Curtin din Perth au adunat granule minuscule de zircon extrase din nisipul de pe plajă din Australia de Vest (WA) și le-au aruncat în aer cu lasere „mai fine decât părul uman”.

Împreună cu analiza izotopică, acest proces a dezvăluit de unde s-au erodat mineralele, indicând că originea lor se afla într-o bucată de 100.000 de kilometri pătrați (38.610 mile pătrate) din protocrusta Pământului, care are o vechime între 4 și 3,8 miliarde de ani.

„Există dovezi că o bucată de crustă veche de până la patru miliarde de ani de mărimea Irlandei a influențat evoluția geologică a WA în ultimele câteva miliarde de ani și este un ingredient cheie al rocilor formate în WA în acest timp”, a declarat autorul principal Maximilian Droellner, de la Timecales of Mineral Systems Group din cadrul Curtin’s School of Earth and Planetary Sciences, într-un comunicat.

„Această bucată de crustă a supraviețuit mai multor evenimente de construire a munților între Australia, India și Antarctica și pare să mai existe la zeci de kilometri de adâncime sub colțul de sud-vest al WA”.