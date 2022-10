O ambarcațiune cu migranți s-a scufundat în apele grecești. Cel puțin 15 oameni au murit și alți 90 sunt dispăruți

Cel puțin 15 persoane au murit și până la 90 sunt în continuare date dispărute după ce două ambarcațiuni cu migranți s-au scufundat miercuri în apele grecești. Ambarcațiunile, care ar fi putut veni din Turcia vecină, au fost lovite de vremea furtunoasă din Marea Mediterană.

Autoritățile au declarat că cel puțin 15 persoane au murit în apropierea insulei Lesbos, pe care Papa Francisc a denunțat-o anul trecut ca fiind o „epavă a civilizației” atunci când a vizitat o tabără de refugiați.

Salvatorii au scos cinci persoane din apele furtunoase, dar 20 de persoane erau încă dispărute joi dimineață, a anunțat paza de coastă a Greciei.

Într-un incident separat, miercuri, cel puțin 70 de persoane ar fi dispărut după ce o altă ambarcațiune s-a lovit de stânci în apropierea insulei Kythira – la câteva sute de kilometri vest de Lesbos.

Se crede că barca scufundată în apropiere de Kythira transporta 100 de persoane. Salvatorii au declarat la începutul zilei de joi că au salvat 30 de persoane din ape.

Migranții, împinși de turci spre insulele grecești

Grecia a publicat miercuri o înregistrare video care aparent arată cum Garda de Coastă a Turciei împinge violent o ambarcațiune plină de migranți spre insulele grecești din Marea Egee.

Videoclipul a fost publicat de ministrul grec al Migrației și Azilului, Notis Mitarakis, care susține că a fost filmat de un migrant care a fost în cele din urmă salvat de Garda de Coastă elenă.

După cum se poate vedea în videoclip, barca este plină de migranți care strigă și imploră ofițerii de la bordul navei Gărzii de Coastă turcești, dintre care unii folosesc bastoane pentru a-i îndepărta pe migranți.

Footage from Turkish coastguard violently pushing forward migrants to Greece, in violation of international law and the EU joint statement. This video was filmed by a refugee who was saved by 🇬🇷. It is further proof of the instrumentalization of migration flows by 🇹🇷 #migration pic.twitter.com/sXG74VxBYo

