Noutăți pe Disney+ în octombrie: la ce filme și seriale să te uiți la începutul toamnei

Toamna e aici, iar Disney+ a pregătit o mulțime de producții grozave pe care să le urmărești în nopțile lungi și friguroase. Ce e mai plăcut decât să stai sub pătură, cu ciocolată caldă și cu producțiile tale preferate?

Astfel, toate episoadele din noul serial Ursul cu Jeremy Allen White în rolul principal ajung pe platforma de streaming la începutul lunii octombrie. Serialul a cărui acțiune se desfășoară într-o bucătarie din Chicago, a fost aclamat de publicul larg și critici deopotrivă în SUA și este pe buzele tuturor în această toamnă.

La ce să te uiți pe Disney+ în octombrie

De asemenea, The Walking Dead: Invazia Zombi revine cu un ultim sezon și o nouă dramă criminalistică bazată pe fapte reale, Candy, cu Jessica Biel în rolul principal, sosește la Disney+. În plus, au premiera noi episoade din serialele recent lansate Andor, The Old Man, The Kardashians, She-Hulk: Avocata Apărării și multe altele.

Evident, luna octombrie înseamnă, de asemenea, că se apropie Halloween-ul, iar Disney+ este plin filme si seriale care să te ajute să treci cu bine peste acest sezon înfricoșător: de la mult îndrăgitele filme Hocus Pocus și Muppets Haunted Mansion: Casa Terorii, la clasice precum Buffy, spaima vampirilor (sezonul 1 și 2), la orori înfricoșătoare precum Casa de noapte și Dealuri Însângerate (partea a doua).

Mai mult, Marvel Studios prezintă Noaptea Vârcolacului (Werewolf by Night) – pe 7 octombrie vei putea vedea povestea unei nopți sinistre, când un ordin secret al vânătorilor de monștri reapare din umbră și se reunește la întunecatul Templu Bloodstone, cu prilejul morții conducătorului lor. Comemorarea macabră a vieții acestuia îi angrenează pe participanți într-o competiție mortală misterioasă, pe urmele unei relicve puternice – o vânătoare care îi va aduce față în față cu un monstru periculos.

Nu trebuie să ratezi nici filmul original Disney+, Rosaline, care ajunge pe platformă pe 14 octombrie. Rosaline e o nouă variantă comică a clasicei povești de dragoste a lui Shakespeare „Romeo și Julieta”, spusă din perspectiva Rosalinei, verișoara Julietei, care, întâmplător, se numără și ea printre iubitele recente ale lui Romeo. Având inima frântă când Romeo o cunoaște pe Julieta și se îndrăgostește de ea, Rosaline complotează să le strice faimoasa povestea de iubire și să-și recâștige iubitul.