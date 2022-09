Primul trailer al sezonului trei „Mandalorian” e aici: când se va lansa pe Disney+

Cu D23 Expo 2022 în curs de desfășurare, unde redacția Playtech este prezentă, Disney a avut multe de împărtășit cu fanii Star Wars. În total, compania a lansat trei trailere la expoziție. Iată trailerul pentru noul sezon din Mandalorian.

Ca referință, zilele acestea, în Anaheim, USA, are loc unul dintre cele mai mari evenimente marca Disney, iar echipa Playtech.ro a mers să ia pulsul evenimentelor în direct. D23 Expo Disney 2022 e un eveniment dedicat fanilor vastei lumi Disney și, fără dar și poate, reprezintă o adevărată desfășurare de forțe, așa cum rar ne este dat să vedem. În mod evident, un asemenea eveniment nu ai cum să vezi în România. Nu acum, nu în viitorul apropiat.

Mandalorian, sezon nou, la anul

Așadar, D23 Expo Disney 2022 are loc, în acest zile, în Anaheim, California, între 9 și 11 septembrie 2022. Aici, într-o arenă imensă, situată în imediata apropiere a Disneyland Anaheim, poți vedea la propriu, dar și la figurat mostre ale măiestriei Lucasfilm, Marvel, The Simpsons, etc.

Mai întâi, a fost o ultimă privire asupra Star Wars: Andor înainte de premiera Disney+ a serialului, pe 21 septembrie. Apoi, am putut să vedem Tales of the Jedi, o nouă serie de antologie animată care va începe difuzarea pe 23 octombrie. Dar ceea ce puteți vedea aici este primul trailer pentru sezonul trei din The Mandalorian.

După ce a plecat să se antreneze la Templul Jedi al lui Luke, Grogu și Din (Pedro Pascal) se reîntâlnesc și se întorc la mișcările lor obișnuite, dar decizia lui Mando de a-și scoate casca la sfârșitul sezonului doi i-a deteriorat relația cu Armurierul și ceea ce a mai rămas din clanul său. Faptul că a luat și Darksaber de la Moth Gideon este, de asemenea, o sursă de conflict între el și Bo-Katan (Katee Sackhoff).

Pe baza trailerului, se pare că sezonul trei va spune o poveste mai concentrată. Sezonul trei Mandalorian va ajunge pe Disney+ în 2023.