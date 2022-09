D23 Expo 2022, una dintre cele mai impresionante desfășurari de forțe marca Disney

Zilele acestea, în Anaheim, USA, are loc unul dintre cele mai mari evenimente marca Disney, iar echipa PlayTech a mers să ia pulsul evenimentelor în direct.

D23 Expo Disney 2022 e un eveniment dedicat fanilor vastei lumi Disney și, fără dar și poate, reprezintă o adevărată desfășurare de forțe, așa cum rar ne este dat să vedem.

În mod evident, un asemenea eveniment nu ai cum să vezi în România. Nu acum, nu în viitorul apropiat.

Ce se întâmplă, mai exact, la D23 Expo 2022

D23 Expo Disney 2022 are loc, în acest zile, în Anaheim, California, între 9 și 11 septembrie 2022. Aici, într-o arenă imensă, situată în imediata apropiere a Disneyland Anaheim, poți vedea la propriu, dar și la figurat mostre ale măiestriei Lucasfilm, Marvel, The Simpsons, etc.

Disney Legends Awards, The Magic of Disney and Pixar, dar și detalii despre The Musical: The Extravaganza, pentru fanii incontestabili ai acestui gen de artă cinematografică și, de ce nu, teatrală, până la urmă.

D23 Expo 2022 este, în câteva cuvinte, copleșitor, în sensul bun al cuvintelor. Oricât ai încerca să cuprinzi tot, acest lucru este, pur și simplu, imposibil. Un spațiu generos, cu standuri peste standuri unde te poți „juca” cu personajele tale preferate din oricare producție marcă Disney sau asociată, un giftshop de unde te poți întoarce acasă cu obiecte de colecție, dar și cu amintiri pentru tine ori pentru cei dragi.

Fără niciun dubiu, participarea la un astfel de eveniment este o experiență de viață, mai ales dacă ai copilărit și, mai apoi, crescut cu Disney. Lumea refretatului Walt e atât de vastă încât oricine își poate găsi locul în ea.

De altfel, trebuie menționat că anul acesta, colosul împlinește 100 de ani, astfel că, Disney Legends Induction Ceremony a marcat evenimentul cumsecuvine, Bob Chapek, CEO-ul Disney, dând asigurări că acesta este doar începutul, multe surprize urmând să fie anunțate în curând.

D23 Expo 2022 a reușit să reunească fani din întreaga lume, mulți dintre ei fiind costumați în personajele lor preferate.

Reamintim că, printre altele, Disney+ activează, în acest moment, și în România, iar judecând după ceea ce s-a putut vedea în Anaheim, la D23 Expo, ai toate motivele să fii cu ochii pe ei, în viitor.