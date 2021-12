Star Trek Discovery va lua o pauză: cât va dura și de ce a fost luată decizia

Iubit de unii, displăcut de alții, „Star Trek Discovery” a născut, cu siguranță, controverse. Iar acest lucru s-a întâmplat încă de la lansarea sa, în 2017.

În mod evident, nu e ușor deloc să calci pe urmele căpitanilor James T. Kirk, Jean Luc Picard sau Kathryn Janeway, așadar, încă de la lansare, „Star Trek Discovery” a fost privit ca fiind acel serial din seria „Trek” care nu se va ridica niciodată la nivelul precedentelor. Unii fani i-au „tăiat aripile” începând cu primul episod, în timp ce alții au continuat să-l urmărească din pură inerție. Foarte puțini dintre ei au ales să dea rating pozitiv.

Cei care au privit serialul cu scepticism au declarat că poveștile „cu tâlc” de altădată lipsesc cu desăvârșire. Ba mai mult, nici extratereștrii n-ar mai fi ce au fost odată, cea mai mare dezamăgire fiind noul look al klingonienilor, fără prea mare legătură cu originalul. Deși povestea „Discovery” explică, într-o oarecare măsură, schimbarea „la față” a acestora, explicația nu a convins, ba chiar a fost criticată îndelung.

„Star Trek Discovery” va lipsi o perioadă

Cu toate că s-ar putea crede că lipsa de pe micile ecrane a „Star Trek Discovery” este cauzată de scorurile slabe înregistrate de producția francizei, în realitate, motivul este cu totul altul.

Următorul episod va fi lansat în data de 30 decembrie 2021, urmând ca, ulterior, „Star Trek Discovery” să ia o pauză până pe 10 februarie 2022, pentru a face loc noului sezon din animația francizei, „Star Trek Prodigy”, care va avea lansarea pe 6 ianuarie 2022.

Vestea bună este că, în primele luni ale anului 2022, imediat după ce se va termina „Discovery”, vom putea să urmărim și noul sezon „Star Trek Picard”, serialul care readuce în prim-plan personaje iubite din lumea „Trek” ca Jean Luc Picard, Will Riker, Deanna Troi sau Seven of Nine (din „Star Trek Voyager”).