Noul Ice Age te trimite înapoi în lumea pierdută: cel mai recent trailer, lansat

„Ice Age” este, fără dar și poate, una dintre cele mai longevive francize destinate copiilor. Cu toate astea, animația a reușit, în timp, să capteze inclusiv atenția copiilor mai mari.

Oricât de „adult” ai fi, „Ice Age” izbândește, mereu, să-ți smulgă un zâmbet. În mod evident, această animație are capacitata de a „resuscita” copilul din suflet. Așadar, în lumina acestui succes mondial pe care l-a avut franciza, în ani, apariția unui nou film era doar o chestiune de vreme.

„Ice Age: Adventures of Buck Wild” a primit un trailer pe măsură

Noul trailer „Ice Age: Adventures of Buck Wild” a fost lansat de curând, inclusiv pe YouTube, de Walt Disney Studios. Mai mult, conform a ceea ce știm până în prezent, noua animație ar urma să poată fi vizionată inclusiv pe canalul de streaming aferent companiei, Disney+.

Începută la Fox, franciza a fost continuată de Disney, compania care a cumpărat acest brand și a închis, mai apoi, Blue Sky Studios. Cu toate astea, schimbarea pare să nu fi afectat calitatea seriei de filme, ba chiar, pe alocuri, se poate spune că noul proprietar a reușit să aducă o oarecare îmbunătățire, în contextul experienței sale îndelungate într-ale animației.

Seria s-a concentrat mereu pe povestea unor creaturi preistorice, umanizate. Dragoste, prietenie, competiție – toate aceste trăsături prodund umane pot fi observate și la personajele principale din „Ice Age”.

Ultima parte a producției se concentrează în jurul lui Buck Wild, un dinozaur cu un singur ochi a cărui misiune exclusivă este să vâneze nevăstuici. Nu este prima oară când acest personaj apare în serie, el fiind văzut pentru prima oară în „Ice Age: Down of the Dinosaurs”.

Vocea personajului principal al ultimei părți „Ice Age” va fi asigurată de actorul Simon Pegg.

Noul trailer oferă o perspectivă asupra viitoarei acțiuni, povestind doar atât cât să devenim curioși.