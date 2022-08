Nici urmă de criză pe piața imobiliară din România: mai aveți mult și bine de așteptat prăbușirea

Nu puține sunt vocile care afirmă că e iminentă prăbușirea pieței imobiliare, iar unele analize reliefează scăderea interesului românilor pentru astfel de investiții. Ei bine, aceste date sunt contrazise de cel mai recent raport al companiei de consultanţă imobiliară Cushman & Wakefield Echinox.

Conform sursei citate, românii continuă să manifeste un interes ridicat pentru astfel de achiziții.

Românii încă pompează bani grei în active imobiliare

Chiar dacă traversăm o perioadă dificilă, presărată cu numeroase scumpiri în cascadă, zona imobiliară pare să dea dovadă de reziliență. Cel puțin asta ne arată analiza celor de la Cushman & Wakefield Echinox, care arată că de la începutul anului, volumul tranzacţiilor cu active imobiliare a totalizat peste 600 milioane de euro. Numai în primul semestru al anului valoarea totală a însumat 315 milioane de euro!

Experții susțin că românii nu renunță la investițiile imobiliare chiar dacă piața monetară nu e tocmai favorabilă. Dobânzile bancare au crescut, iar perspectivele sunt să urce în continuare, pe măsură ce băncile centrale vor fi nevoite să scumpească din ce în ce mai mult dobânda de referință, pentru a lupta contra inflației.

„Interesul pentru achiziţii imobiliare în scop investiţional rămâne ridicat în ciuda creşterii accelerate a dobânzilor bancare, investitorii cu acces la capital văzând în plasamentele imobiliare instituţionale o bună modalitate de a se proteja de efectele inflaţiei. În acest context, lichiditatea pietei rămâne la un nivel ridicat şi cele mai multe tranzacţii aflate în curs de negociere continuă fără modificări semnificative. Clădirile de birouri, cea mai tranzactionată categorie de active în ultimii patru ani, îşi menţin atractivitatea pe fondul revenirii treptate a angajaţilor la birou, un interes ridicat fiind manifestat însă şi pentru parcuri de retail sau magazine de tip big box”, a declarat Cristi Moga, Head of Capital Markets Cushman & Wakefield Echinox.

Tot de la companie aflăm că tranzacția cea mai mare înregistrată în primul semestru a fost achiziţia de către grupul austriac S Immo a Expo Business Park, proiect de birouri cu o suprafata inchiriabilă de 41.500 metri pătraţi dezvoltat de Portland Trust in zona Expoziţiei. În plus, grupul maghiar Indotek şi-a continuat expansiunea pe piaţa imobiliară româneacă prin achiziţia a două clădiri de birouri situate in centrul si in nordul Capitalei.

Specialiștii văd perspective favorabile pentru piață și-n perioada următoare. Conform lor, ”având chiriile denominate în euro, contracte de închiriere și coeficienți de indexare la rata inflației din Uniunea Europeană, activele imobiliare cu profil instituțional, care beneficiază de un mix de chiriași cu reputație, vor continua să atragă interesul investitorilor locali și internaționali. Fundamentul acestui interes rămân în permanență chiriașii, fie că vorbim de retaileri, distribuitori, bănci sau companii IT, a căror evoluție a continuat să fie pe un trend general pozitiv în ciuda tuturor dificultăților din ultimele 30 de luni”, a mai explicat Cristi Moga.