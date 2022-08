Gigantul care dă tonul în piața imobiliară din România, creștere cu 136% a profitului net: bula imobiliară refuză să bubuie

Când vine vorba de volumul tranzacțiilor imobiliare din România și a valorii proiectelor noi, mai ales în marile orașe, tendința este una cel puțin șocantă. Altfel, nu ai cum să justifici o creștere a profitului de 136% în șase luni pentru unul dintre cei mai importanți dezvoltatori de la noi.

One United Properties și-a publicat rezultatele financiare pe primul semestru din 2022 și, contrar așteptărilor, a trecut prin cea mai bună perioadă din istoria companiei. Deși războiul din Ucraina, inflația accelerată și înăsprirea regulilor de creditare ar fi trebui să potolească un pic apetitul românilor pentru investiții imobiliare, cifrele arată că nu a fost cazul.

Piața imobiliară din România, într-un stadiu inexplicabil

Conform datelor publicate de One United Properties, compania a înregistrat un profit net de 347,8 milioane de lei în prima jumătate din 2022, în creștere cu 136% față de aceeași perioadă a anului trecut. Cifra de afaceri consolidate a fost de 675,9 milioane, în creștere cu 56% față de referința din 2021. Dacă ne uităm doar la profitul brut, acesta a atins pragul de 389,8 milioane de lei, aproape dublu față de acum un an.

„Diviziile rezidenţiale şi comerciale au continuat evoluţia pozitivă în 2022 şi au condus la o EBITDA cu 11% peste valoarea bugetată pentru prima jumătate a anului curent şi un profit net cu 23% mai mare. Poziţia excelentă de numerar înregistrată la 30 iunie va continua să fie susţinută şi de cele 254 milioane de lei atrase în cadrul majorării capitalului social, aspect ce se va transpune într-o datorie netă negativă. Toţi indicatorii demonstrează o poziţie puternică a afacerii noastre şi privim cu încredere spre creşterea activităţii de investiţii şi dezvoltare în perioada următoare”, a declarat Victor Căpitanu, co-CEO al One United Properties.

După cum era de așteptat, o parte importantă din creșterea profitului se datorează avansului de 16% înregistrat din vânzările de proprietăți rezidențiale. Acestea au ajuns la 386,8 milioane de lei în semestrul 1 din 2022, comparativ cu 332,8 milioane, acum un an. În plus, venitul net din vânzarea proprietăţilor rezidenţiale a crescut semnificativ, cu 76% faţă de anul precedent, ajungând la 189,9 milioane de lei, datorită faptului că majoritatea dezvoltărilor se apropie de finalizare. Acest lucru a generat o marjă netă de 49%, o apreciere de 17 puncte procentuale comparativ cu S1 2021. Este important de reținut că, deși situația nu este una similară la toți dezvoltatorii din domeniul imobiliarelor, trendul este cu siguranță în acest sens și nu pare să se pondereze curând.

„A doua jumătate a anului va fi o perioadă de activitate intensă, pe măsură ce vom finaliza patru dezvoltări, inclusiv faza 2 a componentei de birouri a One Cotroceni Park. Mai mult, de-a lungul verii, am demarat vânzările la două noi dezvoltări – One Lake Club şi One Herăstrău Vista. În plus, înainte de sfârşitul anului, estimăm să începem vânzările la One Lake District, One High District şi One Floreasca Towers, sub rezerva obţinerii autorizaţiilor de construire. Documentele pentru toate aceste dezvoltări au fost deja depuse la autorităţile relevante şi au fost confirmate ca fiind 100% complete. Aşteptăm cu nerăbdare să începem să lucrăm la noile dezvoltări în perioada următoare, pentru a satisface cererea în creştere pentru locuinţele noastre de calitate superioară din Bucureşti”, a declarat Andrei Diaconescu, co-CEO al One United Properties.