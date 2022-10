New World sărbătorește un an de la lansare: ce spun statisticile despre jocul de la Amazon

Amazon lansează o serie de statistici despre New World, inclusiv ore jucate și așezările cele mai contestate, sărbătorind prima aniversare a jocului.

Amazon a lansat o colecție de statistici interesante despre RPG-ul său multiplayer New World pentru a sărbători prima aniversare a jocului. Infograficul produs de Amazon dezvăluie cantitățile masive de ore de joc colectiv, cele mai contestate așezări, numărul total de inamici PvE uciși și multe altele. Pentru a pune o reverență pentru primul an în New World, echipa a recunoscut și unele dintre actualizările mai importante din timpul anului într-un colaj de videoclipuri care sunt disponibile pe canalul YouTube Play New World.

New World a fost, fără îndoială, unul dintre cele mai așteptate MMORPG-uri, dacă nu jocuri, în 2021. În timp ce recenziile inițiale ale New World au fost amestecate, jocul a evoluat mult în primul an. Încă se află cu ușurință în primele 20 din topurile Steam, depășind jocuri precum ARK: Survival Evolved. New World a fost inițial intenționat să fie un joc free-to-play, dar Amazon l-a lansat în schimb ca un titlu obișnuit, plătit, care părea să le fi servit bine.

Grafica distribuită de Amazon Games dezvăluie că New World a acumulat 569 de milioane de ore jucate, ceea ce înseamnă aproximativ 65.000 de jucători medii online în fiecare oră a anului. Acest lucru i-ar asigura în prezent un loc de top 10 în clasamentul Steam, plasându-l chiar deasupra Grand Theft Auto 5.

Graficul nu minte

Jocul a fost, de asemenea, popular printre streameri, conform unui total de 12,4 miliarde de minute de fluxuri Twitch. În timp ce PvP a fost extins în New World cu funcții noi la începutul acestui an, majoritatea uciderilor au fost înregistrate pe inamicii care nu erau jucători. Au fost înregistrate un total de 17,8 miliarde de ucideri PvE – sau peste 33.000 în fiecare minut.

Potrivit Amazon, în timpul evenimentului Summer Medleyfaire legat de muzică și pescuit din Lumea Nouă, jucătorii au prins aproape 43 de milioane de pești. Cu toate acestea, cifra masivă a fost depășită de meșteri, care au tăiat 6,3 miliarde de copaci în cursul anului. Apropo de crafting, cel mai popular comerț care a fost crescut la nivelul 200 a fost gătitul. Deși statisticile PvP nu au fost dezvăluite, Weaver’s Fen și Everfall au fost cele mai contestate așezări. Decesele jucătorilor au fost dezvăluite totuși.

Cel mai puternic boss a fost Alluvium Marl, The Caretaker, care a reușit să omoare 171 de jucători într-o singură instanță de expediție.

Primul an al New World a fost plin de evenimente, nu numai în ceea ce privește activitățile în joc, ci și actualizările. Jocul a necesitat câteva iterații serioase ale remedierii erorilor pe probleme precum duplicarea banilor și abuzul PvP. Pe o notă mai pozitivă, tradiția puternică a jocului a devenit și mai puternică, iar conținut nou a fost adăugat de-a lungul anului.

New World este disponibil pe PC.