Cele mai profitabile jocuri ale anului: cum arată topul și cine îl domină

Battlefield 2042, „Valheim” și „Destiny 2” sunt unele dintre celelalte mai profitabile jocuri din 2021.

Valve a oferit din nou câteva informații despre jocurile cu cele mai mari câștiguri ale anului pe Steam. A șasea listă anuală de Top Vânzători împarte primele 100 de jocuri în câteva categorii, iar titlurile din fiecare dintre ele sunt ordonate aleatoriu. Cele 12 jocuri din categoria Platină au obținut cei mai mulți bani.

Există mai multe jocuri free-to-play în partea de sus, deoarece Steam a luat în considerare microtranzacțiile și expansiunile plătite. Nivelul Platinum este dominat de vechile favorite, inclusiv Apex Legends, PUBG: Battlegrounds, Counter-Strike: Global Offensive, Dead by Daylight, Destiny 2, Rainbow Six Siege, Dota 2 și Grand Theft Auto V.

Este al șaselea an consecutiv în care Dota 2, CS:GO și Grand Theft Auto V au ajuns la nivelul superior. PUBG: Battlegrounds și Rainbow Six Siege au ajuns și ele în top pentru a cincea oară. Destiny 2, între timp, a apărut în nivelul Platinum în fiecare an de când a ajuns pe Steam în 2019.

Titlul Battle Royale Naraka: Bladepoint și Battlefield 2042 se numără printre cele patru lansări din acest an care au ajuns în top 12. Valheim, un joc de supraviețuire sandbox creat de doar cinci persoane, este, de asemenea, printre cei mai mari producatori de bani, la fel ca New World, care arată că, după ani de încercări și eșecuri, Amazon a făcut în sfârșit un joc de succes.

Nume vechi și noi

Nou-veniții care au ajuns în grupa a doua de 12 jocuri, Gold, sunt FIFA 22, Back 4 Blood, Forza Horizon 5 și It Takes Two, care au câștigat premiile pentru jocul anului la The Game Awards. Titlurile mai vechi din acea secțiune sunt Final Fantasy XIV Online, Red Dead Redemption 2, Rust, Sea of ​​Thieves, Warframe, The Elder Scrolls Online, War Thunder și Forza Horizon 4.

Secțiunea Silver, între timp, include lansări din 2021, cum ar fi Halo Infinite, Outriders, Resident Evil Village și Mass Effect Legendary Edition. Cyberpunk 2077, care a fost lansat în decembrie anul trecut, se află în această categorie, la fel ca și The Sims 4, Monster Hunter: World și Team Fortress 2.

Unele concluzii cheie includ faptul că EA, care și-a adus jocurile înapoi pe Steam în 2019, a avut patru titluri printre primii 24 de câștigători, inclusiv trei lansări noi: Apex Legends, Battlefield 2042, FIFA 22 și It Takes Two. Microsoft a avut, de asemenea, mai multe jocuri în primele câteva niveluri, în ciuda faptului că toate erau disponibile pe PC Game Pass. Forza Horizon 5, predecesorul său și Sea of ​​Thieves sunt toate în categoria Gold. Halo Infinite a ajuns în Silver, chiar dacă multiplayer-ul este gratuit și campania plătită a fost lansată doar cu o săptămână înainte ca Steam să nu mai urmărească câștigurile pentru listă.

Multe dintre aceste jocuri — inclusiv New World, Battlefield 2042, Mass Effect: Legendary Edition și Sea of ​​Thieves — au fost reduse pentru oferta de iarnă Steam. Cyberpunk 2077, Valheim și Back 4 Blood sunt și ele incluse în vânzare, care se desfășoară până pe 5 ianuarie.