Netflix, tranșant cu Rusia lui Vladimir Putin: ce decizia a luat, cum va afecta viitorul

Gigantul de streaming Netflix își suspendă serviciul în Rusia. Motivul pentru care compania a luat o astfel de decizie este, în mod cert și evident: invazia Ucrainei.

Netflix se alătură numeroaselor companii de divertisment, însă și altor giganți din alte nișe, care aleg să închida „ușa în nas” Rusiei, atât timp cât Vladimir Putin continuă războiul împotriva cetățenilor din Ucraina.

Netflix și-a întrerupt deja întreaga activitate de producție, dar și achizițiile din teritoriu, conform Deadline. Mai mult, producția serialului rusesc „Zato” a fost oprită, ca măsură suplimentară și punitivă.

Rusia începe să devină invizibilă pe Netflix

Serialul cu pricina nu este singurul care suferă de o asemenea soartă. „Anna K”, o adaptare contemporană a romanului clasic al lui Lev Tolstoi, „Anna Karenina”, au fost deja puse pe pauză – cu alte cuvinte, nu există nicio actualizare despre o posibilă dată de lansare a acestei producții, neștiindu-se, de fapt, nici dacă aceasta va fi vreodată lansată pe Netflix.

Modul în care compania gestionează problemele de facturare și rambursările către clienții săi din Rusia nu a fost încă detaliat. Se pare că, în realitate, gigantul are mai puțin de un milion de abonați în Rusia. De altfel, Netflix are, de asemenea, mai puțin de un an de când s-a lansat oficial în Federația Rusă, așadar nu a avut timp să câștige popularitatea cu care este obișnuit în lume, în rândul locuitorilor din această țară.

În februarie, Netflix a declarat că nu are de gând să adauge niciun canal rusesc la serviciul său de acolo, iar asta în ciuda unei reglementări care ar impune ca gigantul de streaming să colaboreze intens cu mai mulți radiodifuzori de stat. Așa cum era de așteptat, decizia a stârnit un val de nemulțumire în rândul oficialilor ruși.

Regula ar fi însemnat să fie difuzate până la 20 de canale rusești de știri, sport și divertisment. Netflix ar fost singurul serviciu care a îndeplinit pragul de 100.000 de abonați, regula prevăzută pentru a difuza programe locale (de propagandă sau nu).

În mod clar, decizia Netflix va afecta poporul rus, în primul rând, de vreme ce aceștia vor deveni din ce în ce mai izolați de restul lumii.