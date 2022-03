Invazia Ucrainei, din perspectiva unui localnic: cum vede, simte și trăiește războiul de la distanță

Războiul din Ucraina ne-a luat pe toți pe nepregătite. Când eram pe cale să scăpăm de o pandemie care ne-a afectat sănătatea psihică și, în multe cazuri, sănătatea fizică în ultimii doi ani, suntem martorii unui nou capitol sumbru. Gândește-te doar că acum doi ani, cam pe vremea asta, aveam voie câteva ore pe zi să mergem să ne cumpărăm o pâine de la cel mai apropiat magazin din cartier și să ne plimbăm câinele în fața blocului zece minute. Asta ți s-a părut dificil și de neconceput, nu? Acum gândește-te că locuitorii din Ucraina, oameni ca și tine, se feresc de bombe și rachete când ies să-și ia o pâine de la magazin.

Dmitrii Grumeza are origini în Ucraina, s-a născut în Chișinău și a emigrat în UK. Mi s-a părut interesant de aflat viziunea lui asupra conflictului din Ucraina, de ce a plecat din țară, dacă vrea să se întoarcă, cum se informează în perioada asta și cum crede că va evolua războiul.

Ce rude ai în Ucraina în această perioadă, cât de apropiată este această țară de sufletul tău?

O parte din familia mea este stabilită în Ucraina, în Odessa și Kiev. Sunt ucrainean de etnie, limba ucraineană fiindu-mi limba bunicilor și a părinților, deși în casă se vorbește limba rusă. Deși sunt născut în Republica Moldova (URSS) și sunt produsul unei încrucișări multietnice, totuși mă identific ca ucrainean.

Cum vezi conflictul dintre Ucraina și Rusia în context istoric, cât de greșite sunt pretențiile lui Putin asupra teritoriului?

Domnul Putin (“micul Poo” – cum îi zicem noi în casă) este un om instabil psihic și îndoctrinat cu propriile minciuni – dacă minți continuu, la un moment dat, începi să crezi în ce spui. Kiev a fost capitala Imperiului Rus timp de secole, cu mult înainte ca Moscova sau Sankt Petersburg să apară ca localități, de acolo se trage gena slavică a rușilor moderni. Atacul asupra Ucrainei este greșeala lui fatală, este începutul sfârșitului sau inevitabilul. Mai mult decât atât, dacă acum 15 ani în urmă, rata pro-rușilor pe teritoriul Ucrainei exceda 50%, astăzi, doar mulțumită “D’lui Poo”, poporul ucrainean este mai unit ca niciodată și anti-rus majoritar, chiar și în orașele vorbitoare de rusă (Kiev, Harkov, Odessa, Herson…).

Cum te informezi în această perioadă? Care sunt publicațiile în care ai încredere sau dacă folosești alte canale media, care sunt acestea?

E foarte mult fals informațional peste tot, motiv pentru care folosesc doar Twitter (urmăresc opoziția rusă și influencerii vestici) și Telegram (canalele ucrainene, bineînțeles, verificate).

Deși realizez că este doar o opinie, cum simți tu că se va încheia acest război?

Ucraina nu va ceda niciodată. Chiar dacă Kievul va fi cucerit (nu eliberat, cum cântă propaganda rusă), “Poo” nu va reuși să inhibe demnitatea și spiritul poporului ucrainean. Totuși, patriotul din mine speră că asta nu se va întâmpla, o speranță fondată pe mai mulți factori precum fragilitatea și instabilitatea regimului de la Moscova, criza economică din Rusia apărută secundar sancțiunilor lumii civilizate și starea deplorabilă a forțelor armate rușești.

Ai emigrat în Edinburgh anul trecut. Spune-mi, te rog, de ce ai făcut pasul acesta și dacă ai vrea să te mai întorci în Chișinău sau în altă parte.

O voi lua în ordine inversă. De mici, am fost „pregătiți” pentru a pleca de acasă, aici mă refer la cultură, studii și valori educate. Apoi, după primul meu contact mai prelungit cu lumea dincolo de blocul post-sovietic (Norvegia), am realizat că se poate trăi altfel – relaxat și fericit. Am emigrat în UK din mai multe motive, unul important fiind lupta cu propriile limite impuse și educate timp de ani, de către societatea de la noi. Nu mă vad trăind la Chișinău, cel puțin nu acum. Dacă vom scăpa de „ciuma roșie” și vom fi lăsați să ne dezvoltăm – posibil. Dar nu acum, am încă multe de învățat.

Care crezi că mai sunt speranțele unui viitor normal pentru tinerii din Ucraina? Când crezi că își va reveni țara?

Ucraina își va reveni surprinzător de rapid, odată ce va cădea imperiul lui “Poo”. Cu siguranță va deveni membru al Uniunii Europene și la fel se va întâmpla cu tot spațiul ex-sovietic. Să nu uităm un lucru important: copiii de ieri (născuți în 2000), astăzi au devenit adulti. Ei au alte valori – sunt mai liberi și rebeli, comparabil cu părinții lor născuți în imperiul „Gulag”. Viitorul le aparține lor, un viitor democratic și prosper.

Care crezi că va fi impactul economic al acestui război pentru Europa și pentru Statele Unite? Dar pentru Rusia?

Să știi că am impresia că “domnul Poo” a decis inițierea acestui război anume acum, mizând pe ignoranța lumii democratice, de frica unui impact economic și mai devastator, având deja suficiente „plăgi deschise și sângerande” create de criza Covid. Totodată, trebuie să înțelegem că orice decizie luată de către Europa și SUA este una bine calculată, cu asumare de riscuri. Clar vor fi consecințe pentru toți, dar contează cauza acestor sacrificii.

Vorbind de Rusia… citind ce scriu analiștii locali pe Twitter, populația încă nu realizează ce îi așteaptă – au mințile spălate de televizor. Dar, din moment ce vor găsi rafturile frigiderului goale, se vor trezi în Coreea de Nord 2.0.

Cât de importantă este, în momentul actual, terapia psihologică pentru refugiați, dar și pentru persoanele care nu gestionează tocmai bine stresul și presiunea media?

Are o importanță colosală, mai ales pentru copii. Ca să înțelegem, peste noapte oamenii s-au trezit într-un coșmar. Urmează un proces migălos și îndelungat de recuperare, dar unul deja inițiat de către vecinii Ucrainei. Totuși, naiv cred că acest infern nu va mai dura mult.

Cum ajuți oamenii din Ucraina care au fugit din calea războiului și ce crezi că ar trebui să facă fiecare dintre noi în acest sens?

Din păcate, momentan nu pot contribui fizic, fapt care mă afectează foarte mult. Joc rolul de intermediar (punte) în mai multe campanii de voluntariat și suport umanitar, încerc să distribui cât mai multă informație privind tot ce se întâmplă în Ucraina pe pagina mea de Facebook și Instagram, la fel o fac prin intermediul a mai multor grupuri din care fac parte (USR PLUS). E greu de conceput, dar mai există oameni din spațiul informațional românesc care încă mai cred în minciunile difuzate de Kremlin, prin intermediul marionetelor sale locale. Lupt pentru adevăr și dreptate.

Vorbind de perspective, de comun acord cu soția mea, am decis să ne întoarcem în România, e cel mai corect lucru pe care îl putem face la momentul de față. Sunt medic chirurg, dacă pot contribui cu ceva, o voi face cu plină dedicare.