Mickey Mouse se întoarce: unde și când vom putea vedea noua animație

Disney+ lansează cel mai recent desen animat cu Mickey Mouse, căruia i-a creat deja și un trailer. Ba mai mult decât atât, trailerul a fost publicat online de curând.

Cel mai recent serial tematic, „The Wonderful World of Mickey Mouse”, a fost lansat pe platforma de streaming în 2020, și a reprezentat o adevărată revigorare a show-ului TV (2013-1019), câștigător al premiului Emmy.

Ce-i drept, atunci când vorbim despre Mickey Mouse, vorbim despre nostalgie și despre retrăirea copilăriei. Așadar, noii producători au păstrat, atât cât s-a putut, atât grafica clasică, cât și narațiunea cu care simpaticul șoricel ne-a obișnuit. O reimaginare a sa nu ar fi făcut decât să scadă audiența noilor seriale de animație. Mickey, Minnie, Donald, Daisy, Goofy și Pluto trebuie să rămână așa cum îi știam.

„The Wonderful Winter of Mickey Mouse” va fi lansat pe Disney+

Ca o contiuare a „The Wonderful World of Mickey Mouse”, „The Wonderful Winter of Mickey Mouse” are deja un trailer de care ne putem bucura. Așa cum era de așteptat, vorbim despre un film de animație destinat întregii familii.

Din ceea ce putem vedea din trailer, naratorul vorbește în rime, în timp ce prezintă noile episoade ale companiei de divertisment, oferind câteva teasere minore cu privire la modul în care s-ar putea desfășura acțiunea, în noua animație.

De la Goofy, care se joacă în zăpadă, la Mickey și Minnie patinând pe gheață, trailerul este plin de imagini noi ce le înfățișează pe aceste personaje emblematice, care au marcat generații întregi de copii.

Seria de animație de la Disney Television se derulează în cadrul a patru programe speciale, de lungă durată, tematice pentru fiecare sezon – iarnă, primăvară, vară și toamnă. Iarna minunată a lui Mickey va fi, cu siguranță, un mare succes.

Nu ne rămâne decât să ne bucurăm de copilărie, urmărind noile aventuri ale unuia dintre cele mai iubite personaje de desene animate, din toate timpurile.