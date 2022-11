Netflix mizează pe nostalgie: Hello Kitty debutează în secțiunea de jocuri a gigantului

Netflix a adăugat trei noi jocuri pentru mobil în catalogul său și, din câte se poate observa, toate sunt extrem de interesante. Unele dintre ele s-ar putea să-ți provoace amintiri plăcute.

Punctul culminant este, fără dar și poate, Hello Kitty Happiness Parade, un joc extrem de simpatic și drăguț de la Rogue Games, în care un număr de trei jucători pot dansa pe stradă în timp ce strâng monede și îi fac în ciudă lui Kuromi care urăște distracția. Nu este neaparat cel mai complex joc, dar s-ar putea să îți placă să-l joci, luând în calcul că are o estetică destul de „kawaii”.

Un alt titlu, Neowiz’s Cats & Soup, te va pune în situația în care să ajuți pisicile să facă supă. Din fericire, acesta este mai mult un joc de relaxare, decât un crossover Neko-Atsume-meets-Overcooked.

Un simplu abonament la Netflix te aduce mai aproape de Hello Kitty

Ca și în cazul altor versiuni mobile de jocuri de la Netflix, ai nevoie doar de un abonament și de un dispozitiv Android sau iOS pentru a te băga la „joacă”.

Partea faină a jocurilor de pe Netflix este că nu există reclame, achiziții în aplicație sau alte surprize neplăcute care să-ți deranjeze plăcerea jocului.

De apreciat că Netflix și-a intensificat eforturile de a adăugat content nou, în ultimele luni, în nișa sa de jocuri mobile.

Creatorii Downwell și Her Story au contribuit la acest catalog, iar gigantul de streaming a înființat studiouri interne, pe lângă achiziționarea de dezvoltatori precum Next Games (The Walking Dead) și Night School Studio (Oxenfree).

Compania este, de asemenea, gata să se extindă dincolo de mobil, cu indicii nu atât de subtile cum că ar exista în plan și viitoare jocuri care să poată fi jucate direct pe PC.

Rămâne, desigur, de văzut, dacă Netflix va reuși să acopere „găurile” pe care le are, în acest moment, dar premisele sunt promițătoare.