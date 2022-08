Netflix mai primește o palmă: cine a dat gigantul în judecată și ce legătură are cu serialul Inventing Anna

Netflix se confruntă cu acțiuni legale pentru adăugarea de trăsături fictive unei persoane reale, într-una dintre dramele sale. În acest caz este vorba despre celebrul serial Inventing Anna, iar persoana reală este fostul editor foto de la Vanity Fair, Rachel Williams, care s-a transformat într-un personaj în producția Shondei Rhimes.

„Această acțiune ne arăta că Netflix a luat o decizie deliberată, în scopuri dramatice, de a o arăta pe Williams făcând sau spunând lucruri în serial care o portretizează ca pe o persoană lacomă, snobă, neloială, necinstită, lașă, manipulatoare și oportunistă”, se arată într-o plângere depusă la tribunalul federal din Delaware.

Netflix ar fi folosit numele real, dar și detalii specifice despre Rachel și ar fi făcut-o „să pară o persoană oribilă”

Procesul urmărește să se finalizeze cu despăgubiri (nu se știe ce sumă dorește reclamanta) și va fi unul cu juriu. De asemenea, se vrea o ordonanță pentru ca presupusul material defăimator din Inventing Anna, care o implică pe Williams, să fie editat și republicat. Serialul a avut avut premiera pe Netflix în data de 11 februarie.

„Motivul pentru care a trebuit să începem acest proces este că Netflix a folosit numele real, dar și detaliile biografice ale lui Rachel și a făcut-o să pară o persoană oribilă, ceea ce nu este”, a declarat avocatul Alexander Rufus-Isaacs, într-o declarație acordată Deadline, după introducerea procesului în procesul-verbal.

„Prejudiciul devastator adus reputației ei ar fi putut fi evitat dacă Netflix ar fi folosit un nume fictiv și detalii diferite. De ce nu au făcut asta pentru ea, când au făcut-o pentru atâtea alte personaje din serial? Poate că motivul a fost că ea a ales să joace pentru cealaltă echipă, adică HBO”.

Inspirat din articolul apărut în The New York Magazine al Jessica Pressler „Cum o fată aspirantă a păcălit oamenii bogați din New York, dar și băncile”, din 2018, Shondaland și Netflix au spus împreună povestea Annei, în Inventing Anna, ca mai apoi să-i plătească acesteia suma de 320.000 de dolari. Sorokin se afla atunci în închisoare și acum este deportată din SUA.