Ce vezi pe Netflix în februarie: cele mai bune filme și seriale, pentru serile petrecute împreună

E februarie, e frig și vrei să stai în casă și să te uiți la filmele și serialele preferate de pe Netflix. Line-up-ul acestei luni anunță numeroase producții noi și captivante la toate scenele Netflix, toate numai bune de stat în casă și lenevit alături de cei dragi.

Astfel, ca să ai idee ce filme și seriale ai putea vedea, poți începe cu: Inventing Anna, un nou serial venit de la Shondaland, despre o escroacă ce a păcălit elita din New York, făcându-i pe toți să creadă că este o moștenitoare celebră.

Cele mai bune filme și seriale pe Netflix, în februarie

De asemenea, Vikings: Valhalla este o continuare a seriei Vikings, cu acțiunea plasată la peste o sută de ani de la evenimentele din serialul original. La începutul secolului al XI-lea, este o cronică a aventurilor eroice ale unora dintre cei mai celebri vikingi ai tuturor timpurilor: legendarul explorator Leif Eriksson (Sam Corlett), pătimașa și încăpățânata sa soră, Freydis Eriksdotter (Frida Gustavsson) și ambițiosul prinț nordic Harald Sigurdsson (Leo Suter).

Dacă ești pasionat de documentare, jeen-yuhs: A Kanye Trilogy este un documentar creat sub forma unei cronici intime și revelatoare a experienței artistice a lui Kanye West.

Ne mai întâlnim și cu sezonul al doilea din Catching Killers – anchetatorii care au urmărit ucigași în serie infami dezvăluie detaliile răscolitoare și terifiante ale cazurilor pe care le-au instrumentat cu eforturi sisifice.

Nu poți să ratezi nici Dark Desire, sezonul doi, în care Alma încearcă să-și refacă viața, dar revederea cu Darío reînvie legătura lor sortită eșecului și scoate la iveală latura lui mai sinistră.

Pe lângă acestea, mai poți vedea, din februarie, pe Netflix Disenchantment: Partea 4, Into the Wind, Juvenile Justice, Love Is Blind: Sezonul 2, My Best Friend Anne Frank, Space Force: Sezonul 2, Texas Chainsaw Massacre, The Cuphead Show!, Toy Boy: Sezonul 2, Young Wallander: Killer’s Shadow, The Italian Job, Top Gun, Spirala și multe altele.