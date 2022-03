Negociatorii ucraineni, avertizați să nu mănânce și să nu bea nimic, în timpul discuțiilor cu rușii

Ministrul de externe ucrainean, Dmytro Kuleba, a dat un avertisment în cadrul unui interviu la televiziunea națională, rugând oamenii să nu „mănânce sau să bea” atunci când negociază cu Rusia, în contextul discuțiilor despre posibila otrăvire chimică a miliardarului rus Roman Abramovici.

În cadrul zilei de marți, Rusia și Ucraina vor purta primele discuții de pace față în față din ultimele două săptămâni.

Bellingcat can confirm that three members of the delegation attending the peace talks between Ukraine and Russia on the night of 3 to 4 March 2022 experienced symptoms consistent with poisoning with chemical weapons. One of victims was Russian entrepreneur Roman Abramovich. https://t.co/DJaZ4CoL8J

— Bellingcat (@bellingcat) March 28, 2022