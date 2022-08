Nebunia de joc video de la creatorul Rick and Morty mai întârzie: când se lansează High on Life

Numele Justin Roiland s-ar putea să nu-ți spună mare lucru, dar creatorul Rick and Morty este un gamer avid și se pare că a investit ultimii câțiva ani într-un proiect fascinant intitulat High on Life (”Drogat de Viață” sau ”Nebun după viață”). Din păcate, întârzie un pic.

Pentru prima oară, shooterul sci-fi Rick and Morty a fost anunțat cândva în luna iunie a acestui an. Tot atunci, a ajuns online promisiunea că se va lansa în octombrie 2022. Din păcate, pentru care au fost fascinați de premisa fantastică a jocului și de culorile cât se poate de agresive, acesta va mai întârzia până în luna decembrie a acestui an. Deși unii vor fi dezamăgiți, practica amânărilor a devenit foarte comună în industrie jocurilor video, mai ales în ultimii ani dominați de pandemie.

High on Life, disponibil pe Xbox și PC

Ca o combinație ridicolă între Galaxy Quest, Oddworld și Bugsnax, jocul High on Life se anunță a fi cât se poate de original, iar dacă ești curios să-l încerci, o vei putea face începând cu 13 decembrie 2022. Ca premisă, jucătorul trebuie să se ancoreze într-o călătorie interstelară pentru a-și salva prietenii de extratereștrii cu ochii mari și culori fluorescente.

Noul joc va fi disponibil pe PC și Xbox, fără o promisiune legată de o eventuală lansare pe consolele PlayStation. Producția a căzut în sarcina Squanch Games, studioul propriu al lui Justin Roiland. Printre particularitățile care vor diferenția acest joc de alte shootere recente se numără numeroasele arme vorbitoare pe care le vei avea la îndemână pentru a-ți desființa inamicii. Armele funcționează ca o subtitrare plină de glume pentru acțiunea de pe ecran. Un cuțit, de exemplu, strigă stab (”înjunghie”) în timp ce îți ataci inamicii. Dacă nu era evident deja, acesta este un titlu pentru adulți, la fel ca Rick and Morty.