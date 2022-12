Ne-a învățat să „iubim și câinii vagabonzi”, dar și oamenii: pe cine a iubit Mihai Constantinescu

Mihai Constantinescu este unul dintre cei mai iubiți cântăreți români ai ultimelor decenii.

El a compus melodii care vor rămâne de-a pururea în memoria colectivă a românilor, însă, poate la fel de important, va fi mereu asociat cu relația profesională și personală pe care a avut-o cu colega sa de breaslă, Anastasia Lazariuc.

Mihai Constantinescu, un suflet curat și cald

Mihai Constantinescu s-a născut în data de 4 ianuarie 1946, la București, și a decedat la vârsta de 73 de ani, pe 29 octombrie 2019, în același loc.

În ciuda faptului că artistul a absolvit Institutul de Educație Fizică și Sport, soarta l-a dus spre alte meleaguri, cele ale muzicii.

În anul 1972 el absolvea, de asemenea, și Școala Populară de Artă, ceea ce îl îndrepta în direcția în care a fost mereu menit să meargă.

De-a lungul carierei sale, a activat în grupul Mondial, dar și în Modern Group, trupa lui Petre Magdin.

În 1999, editează în format single piesa „Iubiți și câinii vagabonzi”, cea care avea să-i devină carte de vizită. În paralel, Anastasia Lazariuc ajungea să-i cânte, la rândul ei, piesele pe care acesta le compusese pentru ea.

Mai mult, piesa „Am visat”, compusă de Mihai Constantinescu și interpretată de Corina Chiriac, primea premiul al III-lea la Festivalul Șlagărelor de la Dresda, în anul 1975.

În general, melodiile compuse și/sau cântate de Mihai Constantinescu aveau ceva special, fiind încununate de o inocență aparte, cum numai el știa s-o transpună în muzică. De la „O lume minunată”, la „Pisicuța”, artistul a dovedit că, în ciuda trecerii anilor, din inima sa nu a plecat niciodată copilăria.

Iubirile lui Mihai Constantinescu

Ultima parteneră a lui Mihai Constantinescu, Simona Secrier, își amintește cu drag de momentele petrecute alături de acesta. „Cu Mihai eram tot timpul în turnee. Știți bine că Mihai iubea copiii și îi venera, chiar dacă el nu a avut copii. Era o bucurie pentru noi să mergem să le bucurăm sufletele, să ne jucăm împreună cu ei.

În pandemie nu aș fi avut cum să cânt, și nici emoțional nu aveam cum, nu puteam. Ar fi fost prea repede după ce a plecat el și mi-ar fi dat lacrimile”, a declarat Simona Secrier, pentru fanatik.ro.

În cadrul aceluiași interviu, femeia a mărturisit că obișnuiește să-l viseze des pe fostul său soț. De fiecare dată, artistul se înclină în vis, așa cum obișnuia să facă la sfârșitul fiecărui concert pe care îl susținea, în fața publicului tău.

Cei doi au fost împreună mai bine de 20 de ani și au trăit una dintre cele mai discrete povești de dragoste, ținându-se departe de ochii curioșilor.

Totuși, înainte de Simona Secrier, Mihai Constantinescu a iubit și alte femei. „Poţi iubi de mai multe ori în viaţă, poţi să iubeşti în acelaşi timp două persoane… Cine crede că poate impune reguli e nebun.

Dar am iubit de mai multe ori profund şi sunt foarte fericit pentru asta, chiar dacă am şi suferit mult. După fiecare iubire specială am suferit. Nu contează, nu se poate iubire fără suferinţă, exclus. Nici n-ar fi frumoasă iubirea dacă n-ai suferi“, spunea regretatul artist, la un moment dar, potrivit unui interviu publicat de revista Tango.

Și-a cunoscut prima soție, pe Mihaela Constantinescu, la o nuntă, după cum avea să povestească într-un interviu din 2010. „Am trăit o iubire ca-n poveşti, sinceră şi pasională, nu ne doream altceva decât să fim împreună. Şi eram. Mergeam cu el la toate spectacolele, în turnee, eram nedespărţiţi”, povestea Mihaela Constantinescu.

Relația celor doi a început să scârțâie în momentul în care artistul ar fi cunoscut-o pe Anastasia Lazariuc, așadar, în 2003, au divorțat.

Mihai Constantinescu și Anastasia Lazariuc se cunoscuseră în anul 1988, la Chișinău, iar ani de zile au format un cuplu de succes din muzica ușoară românească.

„Ne-am despărţit de bunăvoie şi nesiliţi de nimeni. Eu nu mai eram de acord cu piesele pe care mi le compunea, el nu mai era receptiv la dorinţele mele. Neînţelegerile muzicale, dar şi anumite probleme interne au făcut ca noi să ne despărţim. Pur şi simplu obosisem. Ne cicăleam din orice. Niciodată nu am vrut să mă mărit cu Mihai Constantinescu. Nu s-a pus niciodată problema să mă ceară de nevastă, el avea familie”, a declarat, la rândul ei, Anastasia Lazariuc.

Acest lucru a fost confirmat, de altfel, și de artist: „Poate că Anastasia îşi dorea o căsătorie, pentru mine nu s-a pus problema. A fost o relaţie foarte frumoasă, în schimb”.