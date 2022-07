Ce mai face văduva lui Mihai Constantinescu, la 3 ani de la moartea artistului

Deși sunt aproape trei ani de la trecerea în neființă a iubitului artist Mihai Constantinescu, nimic din locuința sa nu s-a schimbat. Văduva cântărețului a păstrat lucrurile fix așa cum erau când el ne-a părăsit. Simona Secrier încearcă să-și continue viața fericită, deși se confruntă și cu momente când îi este mai greu. Află cum se simte văduva lui Mihai Constantinescu, la trei ani de la moartea artistului.

Simona Secrier, fosta parteneră de viață a regretatului artist Mihai Constantinescu, rupe tăcerea. După trei ani de la trecerea din viață a soțului, femeia încă trăiește legătura aparte pe care a avut-o de-a lungul căsniciei sale. Uneori, îl visează noaptea pe Mihai Constantinescu. L-a vizat și înainte de pandemia de coronavirus, potrivit relatărilor sale. Iată ce dezvăluie fosta soție a lui Mihai Constantinescu, după aproape trei ani de la moartea artistului.

„L-am văzut luminos, grăbit și agitat. Am vrut să-l îmbrățișez, mi-a zis să vin lângă el, să vorbim. Eram parcă la o petrecere câmpenească, și mi-a zis așa: „Bine că am scăpat din mizeria aia!”. M-am trezit, nu știam cum să interpretez visul, dar după ce a început pandemia am înțeles mesajul lui”, a povestit Simona Secrier, adăugând că alteori îl visează pe Mihai Constantinescu și interpretând pe scenă.