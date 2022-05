Anastasia Lazariuc, tinerețe fără bătrânețe la 68 de ani! Care e secretul ei

Anastasia Lazariuc parcă ar fi descoperit secretul tinereții fără de bătrânețe, atât de bine arată la cei 68 de ani ai săi. Celebra artistă a dezvăluit publicului ce mănâncă, cum se hidratează și cu ce a înlocuit sportul. De asmenea, Anastasia Lazariuc crede că este importantă îngrijirea fizică, însă la fel de importantă este și îngrijirea spirituală.

Anastasia Lazariuc a făcut dezvăluiri spunând care este secretul pentru care arată așa de bine, deși are o vârstă înaintată. Artista spune că nu arată atât de bine, că se putea și mai bine.

„Nu văd nimic deosebit. M-aș bucura dacă aș putea arăta și mai bine. Frumusețea vine din interior. Dacă punem numai măști, creme, dorind să arătăm bine, nu se va întâmpla. Binele vine din noi, din interior, important e să fim cât mai puri, cât mai buni, cât mai curați, cât mai puțin invidioși. Astea ies la suprafață, trimise de Dumnezeu. Nimic nu se poate schimba. De asemenea, trebuie să fim și mai toleranți la ce mâncăm, acum nu mai facem atâta efort fizic cum făceau părinții noștri la țară”, a spus Anastasia Lazariuc, conform impact.ro.

Ce mănâncă Anastasia Lazariuc

„Nu am fost gurmandă, nu mi-a plăcut carnea. Nu pot spune că nu mănânc deloc, dar foarte rar. Atunci când merg undeva, să nu creadă lumea că fac fițe. Sunt atâtea legume acum, când natura a renăscut, încât se pot prepara atâtea lucruri bune. De asemenea, trebuie consumate lichide multe, apa este sfântă”, a precizat Anastasia Lazariuc.

Nu în ultimul rând, Anastasia Lazariuc dezvăluie că nu face sport, însă merge cât poate de mult plimbându-se cu cățelușa ei prin natură. De altfel, artista recunoaște că natura o umple de energie.

„Sport nu fac, dar mă mișc foarte mult. Ies cu cățelușa. Simt nevoia să merg cât mai mult. Natura te încarcă cu energie, atunci când poți să să pui mâna pe pomi, să-i îmbrățișezi, să vorbești cu ei. Totul e viu, totul are viață, fiecare fir de iarbă, fiecare frunză, chiar dacă nu vorbesc”, mai spsn Anastasia Lazariuc.

Anastasia Lazariuc are 4 nepoți. Din partea fiicei sale Ileana Lazariuc are doi nepoți, iar din partea fiului său are două nepoate.