Musk pe Twitter și teoria că păsările nu sunt reale

La aproximativ o săptămână după ce a achiziționat Twitter pentru 44 de miliarde de dolari, Musk scrie pe Twitter că păsările nu sunt reale.

Dacă nu știai, mișcarea că păsările nu sunt reale sunt afirmații că păsările au fost odată reale, dar acum au fost înlocuite cu drone, ale lui Barack Obama, în 2001. Noile păsări robot sunt folosite pentru a monitoriza americanii, conform teoriei conspirației.

În ciuda absurdității evidente a premisei, mișcarea are o mulțime de susținători atât online, cât și offline. La un miting, care a avut loc la Springfield, Missouri, a participat un număr mare de oameni – au fost acolo pentru a răspândi vestea că păsările sunt roboți.

Mișcarea se alătură altei mișcări – „Australia nu este reală” – în lista de teorii ale conspirației satirice care probabil au convins mulți oameni.

Concepută de un student în 2017, teoria conspirației susține că în anii 1950 CIA s-a confruntat cu două probleme: cum să supraveghezi întreaga populație din SUA, cum să oprești păsările să-și facă nevoile pe mașinile CIA.

Soluția a fost să înlocuim păsările cu drone minuscule robot, pentru a ne asculta fiecare conversație.

Teoria continuă că în 1969, John F. Kennedy a fost asasinat pentru că s-a opus planului, după ce a văzut un prototip al robotului „Turkey X500”, care ar sacrifica păsările reale gata de înlocuire. În urma mai multor încercări și upgrade-uri, păsările au fost, în cele din urmă, omorâte în 2001 de Obama.

În timpul unei conversații despre denumirea caracteristicilor de pe Twitter după păsări, Musk a susținut o teorie fragmentară a mișcării „păsările nu sunt reale”.

Especially since birds might not even be real

Teoria susține că păsările au fost, de fapt, înlocuite cu roboți încă din 1986. Musk a scris pe Twitter, în acest context, „Înapoi în perioada când păsările erau reale”. Dacă a glumit sau nu, el știe. Mai știm la ce să ne așteptăm de la Musk?

Cert e că tot el a postat pe Twitter că „În continuare, orice utilizator de Twitter care gestionează implicarea în uzurparea identității fără a specifica în mod clar „parodie” va fi suspendat definitiv”.

Going forward, any Twitter handles engaging in impersonation without clearly specifying “parody” will be permanently suspended

— Elon Musk (@elonmusk) November 6, 2022