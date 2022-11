Încă o vedetă importantă pleacă de pe Twitter: de ce a luat actrița această decizie, reacția lui Elon Musk

Se pare că, în curând, Twitter ar putea rămâne un „sat fără câini”. Din ce în ce mai multe vedere renunță la rețeaua de socializare sau, în funcție de caz, fac tot posibilul pentru a fi banate de pe aceasta de Elon Musk.

Recent, Kathy Griffin a pierdut privilegiile Twitter după ce i-a fost suspendat contul. Imediat după eveniment, Elon Musk i-a avertizat pe utilizatori despre pericolul „uzurpării de identitate”.

Contul lui Griffin a fost suspendat după ce actrița a participat la o tendință Twitter în care utilizatorii au început să-și schimbe numele afișat în Elon Musk. Griffin nu și-a schimbat, însă, linkul Twitter, pe care l-a păstrat ca „@kathygriffin”.

Ulterior, Musk a apelat la Twitter pentru a-i avertiza și pe alți utilizatori care se implică în asemenea „glume”: „În continuare, orice utilizator de Twitter care se ocupă de implicarea în uzurpări de identitate fără a specifica în mod clar „parodia” va fi suspendat definitiv”, a scris acesta.

„Anterior, am emis un avertisment înainte de suspendare, dar acum că lansăm verificarea pe scară largă, nu va mai exista vreun avertisment”, a adăugat el. „Acest lucru va fi identificat în mod clar ca o condiție pentru înscrierea la Twitter Blue. Orice schimbare a numelui va cauza pierderea temporară a bifei albastre”.

Musk intenționează să deschidă verificarea Twitter pentru toți utilizatorii săi, punându-i să se înscrie la Twitter Blue, care va costa 8 dolari pe lună. Fondatorul Tesla a revenit cu un nou tweet, pentru a clarifica „angajamentul față de libertatea de exprimare”.

Totuși, trebuie să recunoaștem că mișcare de protest în urma căreia Kathy Griffin a rămas fără cont este un semn clar că Twitter nu o va duce prea bine atât timp cât Elon Musk se va afla la „cârmă”.

BREAKING: @KathyGriffin has been permanently suspended from Twitter for impersonating @ElonMusk pic.twitter.com/ust86DZHKj

— Benny Johnson (@bennyjohnson) November 6, 2022