Motivul pentru care Nicolas Cage și-a schimbat numele: cum îl chema înainte

Nicolas Cage a dezvăluit adevăratul motiv pentru care și-a schimbat numele. Fiind unul dintre cei mai cunoscuți actori ai generației sale, cariera formidabilă a lui Cage s-a întins pe trei deceni, în care a dat viață anumitor personaje care au căpătat valențe de cult, peste ani.

Printre acestea se se numără rolurile din „Adaption”, „National Treasure”, „Face/Off” și „Leaving Las Vegas” – filmul care i-a adus lui Nicolas Cage inclusiv un premiu Oscar.

Remarcat pentru personalitatea sa excentrică, Nicolas Cage și-a făcut o adevărată reputație în domeniu, abordând metode extreme de actorie, diferite față de cele ale colegilor săi de breaslă.

Născut Nicolas Kim Coppola, Cage este nepotul legendarului regizor Francis Ford Coppola. La scurt timp după ce a obținut un rol în comedia din 1982, „Fast Times at Ridgemont High”, el a ales să-și schimbe numele, însă asta doar după ce a apărut în câteva filme sub numele de Coppola.

Ce a spus Nicolas Cage despre decizia de a-și schimba numele

Stând de vorbă cu publicația cu Wired, Nicolas Cage a mărturisit că adevăratul motiv pentru care și-a schimbat numele a fost legat de faptul că tot obișnuia să audă referințe la filmele lui Coppola, în timp ce încerca să lucreze pe platourile de filmare, la „Fast Times la Ridgemont High”.

Răspunzând la întrebarea „De ce și-a schimbat numele Nicolas Cage?”, actorul mărturisit că a optat pentru a-și schimba numele în Cage pentru a onora două influențe majore din viața lui, Luke Cage și John Cage.

„Mi-am schimbat numele pentru că făceam un film numit Fast Times la Ridgemont High și eram încă Nicolas Coppola, iar oamenii tot îmi spuneau: „Îmi place mirosul lui Nicolas dimineața”, din cauza Apocalypse Now, iar Robert Duvall a spus, la rândul lui: „Îmi place mirosul de napalm dimineața”, și mi-a fost greu să lucrez și am spus „Nu am nevoie de asta”, și l-am schimbat în Cage. Este o combinație între Luke Cage, din benzile desenate Marvel, care era un personaj care mi-a plăcut, numit și Power Man, și John Cage, compozitorul de avangardă”, a mărturisit Nicolas Cage.