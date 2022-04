Monetizarea Metaverse: ce planuri are șeful Facebook

Gigantul rețelelor sociale al lui Mark Zuckerberg, cunoscut anterior sub numele de Facebook, a anunțat planuri de a-și monetiza Metaverse, în curs de desfășurare. În acest context, creatorii sunt extrem de furioși. Iată de ce.

Recent, după cum a raportat CNBC, Facebook – care s-a redenumit în mod oficial Meta – a anunțat că le permite unor creatori Horizon Worlds să vândă active în Metaverse. Deși propria postare pe blog a companiei despre acțiunile de active nu a enumerat taxele, Meta a confirmat pentru CNBC că, în total, va extrage un procent uluitor de 47,5%, între taxa de 30% a companiei pentru platforma hardware și taxa de 17,5% a Horizon World.

Deloc surprinzător, creatorii de metaverse nu sunt încântați de această cifră incredibil de mare.

Mai jos sunt câteva dintre cele mai bune, neplăcute și mai amuzante răspunsuri la anunțul lui Zuck.

EMERGENCY APPEAL – Donate just 47.5% of your salary today and help a billionaire in need!… 👇 #NFTCommunity #Metaverse #meta #GoFundMe pic.twitter.com/siEotvWmdi

BREAKING: Meta plans to take 50% commission on all NFTs sold in its „metaverse”

Meta taking 47.5% of every sale on their NFT marketplace shows their complete lack of market research and understanding of the space

We don’t need a greedy out of touch billionaire middlemanning our assets pic.twitter.com/osbraNkaPq

— OKHotshot (@NFTherder) April 13, 2022